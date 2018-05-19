Юл Бриннер и другие русские звезды Голливуда

Они не были в Голливуде на первых ролях, но фабрика грез им многим обязана. Фильмы с их участием пользовались безумной популярностью на Западе, хотя практически не попадали в российский прокат. Наши в Голливуде — высочайшие профессионалы и последователи Станиславского, аристократические красавицы и настоящие интеллигенты.

Племянник великого писателя Антона Чехова оставил заметный «русский» след в истории Голливуда. За 16 лет, прожитых в США, он не только снялся в одиннадцати картинах, но и успел прославился как блестящий педагог.

«Кавалер Черной Икры» — так прозвали его в Голливуде за редкую красоту и благородную элегантность. Но Лебедев привлекал к себе внимание не только своей внешностью, но и легендами, которыми он себя окружал. Конечно пресса и режиссеры были в восторге от того, что перед ними «бывший паж при царском дворе» (Лебедев ни чуть не стеснялся примерять чужие социальные роли). Может быть, именно поэтому в амплуа аристократов, фатов, авантюристов с прекрасными, завораживающими манерами ему все просто не было равных!

Агата Кристи называла Устинова «лучшим исполнителем роли Пуаро на всем белом свете». А уж кому, как ни ей знать все об эксцентричных сыщиках! Питер Устинов — один из русских обладателей «Оскара». Заветную золотую статуэтку он получил за роли второго плана в картинах «Спартак» и «Топкапи»

Ирина Баронова

Солистка «The American Ballet Theatre» стала прототипом героини бродвейского мюзикла «На ваших пуантах». Баронова была одной из самых обсуждаемых звезд своего времени: ее фотографии мелькали то обложках журналов, то в разделах светской хроники. А после гастролей в Австралии случился настоящий «Baronova-boom», на который парфюмерная индустрия отреагировала появлением душистого мыла и духов имени великой танцовщицы.

Деталь: В начале своей карьеры будущая великая балерина и светская львица изменила одну букву в фамилии: из Барановой превратилась в Баронову. И не прогадала!

Александр Глазунов, Сергей Прокофьев, Пабло Пикассо, Самая красивая балерина русской эмиграции танцевала в Париже, Лондоне, Милане, Нью-Йорке! В числе ее обожателей значились Сергей Лифарь Марк Шагал . Благодаря необыкновенно фотогеничной внешности и необыкновенной грации Тамару Туманову утвердили на роль в фильме «Дни славы» Жака Тернера с Грегори Пеком в главной роли. Этот кинодебют высоко оценил король триллера Альфред Хичкока и пригласил Туманову в несколько своих проектов.

Юл Бриннер

Известный любитель окутывать свою жизнь легендами и преданиями. Одним журналистам он говорил, что потомственный цыган, другим — что является потомком монголов, третьим — что родился на Сахалине. Первой киноработой Бриннера стала экранизация спектакля «Король и я». И завертелось! Одновременнно на американские экраны вышло три фильма с участием Юла Бриннера, и так случилось, что все они попали в число соискателей на престижную награду «Оскар». «Надеюсь, Вы не ошиблись, вручая ее мне, потому что назад я ее не отдам!» — заявил актер весной 1957 года на церемонии вручения кинопремии «Оскар», сжимая в руках золотую статуэтку.

Лилия Кедрова

О ней узнали в начале 1950-х: Лилия Кедрова играла тогда на подмостках парижских театров в спектаклях «Братья Карамазовы», «Вкус меда»., «Розовая татуировка». Так начиналась слава! В 1969 году за роль в «Вишневом саде». в лондонском театре Кедрова удостоена Премии «Ивнинг Стэндард» — и это было уже признание. Вершина актерской карьеры Кедровой — американская премия «Тони». (1983) за роль мадам Гортензии в пьесе «Грек Зорба», сыгранная на Бродвее.

Деталь: Критики всегда особо отмечали какую-то «сквозящую грусть» в работах актрисы. Русская душа, что поделаешь!