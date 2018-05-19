Ещё
В Москве покажут фильмы из программы ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
За бортом
Ромком
Купить билет

В Москве покажут фильмы из программы ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» 

The Challenger 42 минуты назад
Фото: The Challenger
В Москве в рамках тура всего покажут 23 фильма: 7 полнометражных и 16 короткометражных. Среди них — как артхаусное кино, так и документальное. Также в программе — встречи с авторами фильмов и дискуссии на острые социальные темы.
В выходные ещё можно успеть на чилийскую семейную драму «Рара» режиссёра Пепа Сан Мартина о жизни двенадцатилетней девочки Сары и её отношениях с матерью, которая начала жить с женщиной. Второй игровой фильм — комедийная драма режиссёра Джона Батлера «Роковой красавец», о непростых, но искренних отношениях, которые складываются между двумя подростками в ирландской школе-интернате. После показов пройдут дискуссии о радужных семьях и ЛГБТ-подростках. Фото: Мария Моро В субботу и воскресенье состоится демонстрация документальных фильмов об известных представителях ЛГБТ— и квир-культуры. Испанская «Чавела» режиссёров Кэтрин Ганд и Дареши Куи расскажет о легендарной мексиканской исполнительнице песен в стиле «ранчера» Чавеле Варгас, которая в середине прошлого века произвела революцию в мексиканской музыке и, отказавшись от женственного образа, выходила на сцену в брюках и пончо, с бутылкой текилы в руке. А британский фильм Дэйзи Эскуит «Квирама» представит анализ того, как на протяжении прошлого века в британском кинематографе появлялись ЛГБТ-темы.
Гастрольный тур международного ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» проходит в пространстве «Cpeda Loft» (Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 4, этаж 1). Стоимость билетов — 250—300 рублей. Вход на все мероприятия только для совершеннолетних. Дополнительная информация и расписание — на сайте bok-o-bok.ru. Статьи по теме Десятый ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» откроется в Санкт-Петербурге VI ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» пройдёт в Москве с 20 по 23 апреля
Запись «В Москве покажут фильмы из программы ЛГБТ-кинофестиваля „Бок о бок“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
The Challenger: последние новости
«Квамманга» и Asana Yoga Fest: как организуют самые яркие фестивали этого лета 5 самых интересных мест в Санкт-Петербурге: выбор блогера Насти Нестеренко Cекреты шикарного тела Райана Гослинга (и фотошоп тут ни при чём)
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство9
Как живут актёры с дефектами внешности3
Жизнь и смерть мальчика с сачком14
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Как погиб «вождь краснокожих»13
Видео
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
03:22
Ужасные спецэффекты, закравшиеся в кинохиты
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение