В Москве покажут фильмы из программы ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок»

В Москве в рамках тура всего покажут 23 фильма: 7 полнометражных и 16 короткометражных. Среди них — как артхаусное кино, так и документальное. Также в программе — встречи с авторами фильмов и дискуссии на острые социальные темы.

В выходные ещё можно успеть на чилийскую семейную драму «Рара» режиссёра Пепа Сан Мартина о жизни двенадцатилетней девочки Сары и её отношениях с матерью, которая начала жить с женщиной. Второй игровой фильм — комедийная драма режиссёра Джона Батлера «Роковой красавец», о непростых, но искренних отношениях, которые складываются между двумя подростками в ирландской школе-интернате. После показов пройдут дискуссии о радужных семьях и ЛГБТ-подростках. Фото: Мария Моро В субботу и воскресенье состоится демонстрация документальных фильмов об известных представителях ЛГБТ— и квир-культуры. Испанская «Чавела» режиссёров Кэтрин Ганд и Дареши Куи расскажет о легендарной мексиканской исполнительнице песен в стиле «ранчера» Чавеле Варгас, которая в середине прошлого века произвела революцию в мексиканской музыке и, отказавшись от женственного образа, выходила на сцену в брюках и пончо, с бутылкой текилы в руке. А британский фильм Дэйзи Эскуит «Квирама» представит анализ того, как на протяжении прошлого века в британском кинематографе появлялись ЛГБТ-темы.

Гастрольный тур международного ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» проходит в пространстве «Cpeda Loft» (Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 4, этаж 1). Стоимость билетов — 250—300 рублей. Вход на все мероприятия только для совершеннолетних. Дополнительная информация и расписание — на сайте bok-o-bok.ru. Статьи по теме Десятый ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» откроется в Санкт-Петербурге VI ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» пройдёт в Москве с 20 по 23 апреля

Запись «В Москве покажут фильмы из программы ЛГБТ-кинофестиваля „Бок о бок“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.