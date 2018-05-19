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Ереванская премьера фильма «Собибор» пройдет 22 мая
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Ереванская премьера фильма «Собибор» пройдет 22 мая 

РИА Новости 3 часа назад
ЕРЕВАН, 19 мая — РИА Новости. Ереванская премьера кинокартины «Собибор» режиссера Константина Хабенского состоится 22 мая в Доме культуры Российско-армянского (славянского) университета, сообщает официальный сайт вуза.
"Премьерный показ российской полнометражной военной драмы режиссера Константина Хабенского «Собибор» состоится 22 мая в Доме культуры Российско-армянского университета (РАУ)", — говорится в сообщении.
В РАУ отметили, что показ организован при поддержке «Россотрудничества», министерства культуры РФ и Российского центра науки и культуры в Ереване.
"Приглашаем всех любителей российского кино посмотреть исторический фильм, который, по мнению создателей, хотя бы раз должен посмотреть каждый", — говорится в сообщении.
Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти «Собибор». Его возглавил советский офицер Александр Печерский.
Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город Печерского — Ростов-на-Дону. Также показы «Собибора» прошли в Вашингтоне, в ООН в Нью-Йорке и в Совете Европы в Страсбурге. Фильм вышел в прокат в России 3 мая.
Фильм «Собибор» выходит при информационной поддержке МИА «Россия сегодня» — международной медиагруппы, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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