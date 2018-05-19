Ереванская премьера фильма «Собибор» пройдет 22 мая

ЕРЕВАН, 19 мая — РИА Новости . Ереванская премьера кинокартины «Собибор» режиссера Константина Хабенского состоится 22 мая в Доме культуры Российско-армянского (славянского) университета, сообщает официальный сайт вуза.

"Премьерный показ российской полнометражной военной драмы режиссера Константина Хабенского «Собибор» состоится 22 мая в Доме культуры Российско-армянского университета (РАУ)", — говорится в сообщении.

В РАУ отметили, что показ организован при поддержке «Россотрудничества», министерства культуры РФ и Российского центра науки и культуры в Ереване.

"Приглашаем всех любителей российского кино посмотреть исторический фильм, который, по мнению создателей, хотя бы раз должен посмотреть каждый", — говорится в сообщении.

Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти «Собибор». Его возглавил советский офицер Александр Печерский

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город Печерского — Ростов-на-Дону. Также показы «Собибора» прошли в Вашингтоне, в ООН в Нью-Йорке и в Совете Европы в Страсбурге. Фильм вышел в прокат в России 3 мая.