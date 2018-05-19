За лучший саундтрек: Рома Зверь стал лауреатом Каннского кинофестиваля 

Солист группы «Звери», таганрожец Роман Билык завоевал награду Каннского кинофестиваля. В качестве музыкальных продюсеров Роман и Герман Осипов представляли на фестивале фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова.
Публикация от Roman Bilyk (@romanbilyk) 18 Май 2018 в 1:36 PDT Решением жюри кинофорума артисты были удостоены награды за лучший саундтрек. — Победа, — коротко, но емко сообщил в своем «Инстаграме» Роман. —— Это просто что-то нереальное, с победой! — поспешили поздравить артиста поклонники. Фильм «Лето» Кирилла Серебренникова рассказывает о жизни рок-музыкантов во времена Советского Союза. Роман Билык сыграл в картине друга Виктора Цоя — Михаила Науменко. Фильм стал участником конкурсной программы Каннского кинофестиваля. Сам же Серебренников на фестивале не присутствовал — он находится под домашним арестом по делу о многомиллионных хищениях в «Седьмой студии». На днях Следком России опубликовал результаты расследования преступления.