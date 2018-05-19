Netflix отменил премьеру продолжения сериала после стрельбы в школе Техаса

Стриминговая компания Netflix отменила премьеру второго сезона сериала «13 причин почему» на фоне стрельбы в техасской школе, жертвой которой стали 10 человек. Как пояснила газета The Holywood Reporter, значительная часть продолжения киносаги связана с планированием нападения на учебное заведение.

По информации издания, в новых сериях один из героев хранит у себя дома целый арсенал оружия и разрабатывает план атаки на школу.

«Наши сердца сейчас с жертвами стрельбы в школе города Санта-Фе и со всеми жертвами насилия с применением оружия. В свете сегодняшней трагедии мы отменяем сегодня премьерный показ», — говорится в заявлении компании.

Netflix уже оказывался в аналогичной ситуации в октябре 2017 года, когда на фестивале Comic-Con стрелок-одиночка убил 58 человек. В связи с трагедией компания тогда отменила премьеру сериала «Каратель».

18 мая ученик школы в Санта-Фе совершил вооруженное нападение на учебное заведение. Им оказался 17-летний Димитриос Пагуртзис. Он убил девять школьников и 63-летнюю учительницу, ранил не менее 10 человек, после чего сдался полицейским. На территории школы правоохранители нашли самодельные взрывные устройства, в том числе «коктейль Молотова» и недоделанную бомбу в скороварке. Пагуртзис заверил полицию, что действовал в одиночку, однако власти проверяют, были ли у него сообщники.