Кровь и романтика: как «Дэдпул 2» стал блестящим семейным фильмом

Наемник Уэйд Уилсон больше не видит смысла в жизни, и чтобы подлатать супергероя, его забирают к себе Люди Икс. На задании Дэдпул сталкивается с сиротой-мутантом Расселом, которого преследует терминатор из будущего Кэйбл. Новая миссия Дэдпула — защитить подростка с огненными кулаками.

«Дэдпул» никогда не относился к суперхитам студии Marvel, собирающим миллиарды долларов в прокате. Место Дэдпула в мире комиксов — где-то между «Фантастической четверкой» и Людьми Икс с небольшой привязкой DC. Он сочетает с себе несколько вселенных комиксов воедино. Мы любим Дэдпула за его чувство юмора и за то, что он любит кино. Дэдпул — настоящий синефил, постоянно пытается влиять на съемочный процесс, вставляет ремарки в монтаж и высказывается по поводу саундтрека. Супергерой не упускает момента напомнить, что он Райан Рейнольдс в костюме, мастерски способный шутить над собой и над остальными.

Канадский актер Райан Рейнольдс стал первым, кто вписался в сиквел всего за три дня до премьеры первого «Дэдпула». Из старой съемочной группы, за исключением актеров, никого не осталось. Промахи начинающего режиссера Тима Миллера в предыдущей части были слишком заметны. Первый «Дэдпул» был скуп на персонажей и локации, главный герой тянул на себе фильм. Бюджет оригинала составил $58 млн, что не так много для экранизации комикса Marvel. Источники утверждают, что сиквел снят незначительно дороже, хотя разница в уровне очевидна. В режиссерском кресле оказался Дэвид Литч , поставивший первого «Джона Уика» и «Взрывную блондинку», что автоматически гарантирует качественный экшн и проработанные сцены боя.

В фильме появился харизматичный антагонист— терминатор Кэйбл, которого сыграл Джош Бролин . Актер засветился в «Мстителях: Война бесконечности» в роли злодея Таноса, над чем Дэдпул не мог не поиздеваться. Портретное сходство Кэйбла с Сергеем Шнуровым оценила команда дубляжа, добавив в титры задорную песню «Ленинграда». Лучший положительный образ достался молодой актрисе Зази Битц, известной ролью в сериале «Атланта». Битц сыграла Домино, девушку, чья суперсила не в левитации или неуязвимости, ей просто везет. Достаточно посмотреть несколько эпизодов, чтобы убедиться в том, что это действительно суперспособность.

«Дэдпул 2» — абсолютно безбашенный фильм от начальных титров и до сцен после финала, на на голову выше первой части. Шутки в сиквеле менее грязные, чем в оригинале, несмотря на рейтинг R. Разнообразные герои и звездные камео настолько неожиданные, что лучше не моргать, чтобы ничего не пропустить. «Дэдпул 2» срывает маску серьезности с супергеройского кино. Тем, кого мучает вопрос, кто круче Marvel или DC, стоит остаться после титров.