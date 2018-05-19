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Рома Зверь получил награду в Каннах за лучшую песню
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Рома Зверь получил награду в Каннах за лучшую песню 

Рамблер 1 час назад
Фото: @romanbilyk
Песня "Лето", которую написал Рома Зверь, признана жюри Каннского фестиваля лучшим саундтреком к фильму. Исполнителю вручили почетную награду.
Отныне артиста официально можно считать лауреатом одного из самых престижных мероприятий в сфере кино — Каннского кинофестиваля.
Саундтрек "Лето" был написан к одноименной картине. В центре сюжета — история Майка Науменко, жены его Натальи и Виктора Цоя. Действие фильма происходит в 1981 году в Ленинграде.
Рома Зверь не только написал заглавную песню к кинокартине, но и сыграл одну из главных ролей — Майка Науменко. Это его дебют в большом кино.
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