Рома Зверь получил награду в Каннах за лучшую песню

Песня "Лето", которую написал Рома Зверь, признана жюри Каннского фестиваля лучшим саундтреком к фильму. Исполнителю вручили почетную награду.

Публикация от Roman Bilyk (@romanbilyk) 18 Май 2018 в 4:26 PDT Отныне артиста официально можно считать лауреатом одного из самых престижных мероприятий в сфере кино — Каннского кинофестиваля.

Саундтрек "Лето" был написан к одноименной картине. В центре сюжета — история Майка Науменко , жены его Натальи и Виктора Цоя . Действие фильма происходит в 1981 году в Ленинграде.

Рома Зверь не только написал заглавную песню к кинокартине, но и сыграл одну из главных ролей — Майка Науменко. Это его дебют в большом кино.