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«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
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«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах 

РИА Новости 1 час назад
Фильм Терри Гиллиама "Человек, который убил Дон Кихота", который закрывает Каннский фестиваль, будет показан в кинотеатрах, несмотря на судебный иск его бывшего продюсера Пауло Бранко.
В этом году организаторы фестиваля решили вернуть традицию фильма закрытия и предоставили эту честь картине "Человек, который убил Дон Кихота", многострадальному проекту американского режиссера Терри Гиллиама. Он пытался осуществить его в течение двадцати лет. Наконец Гиллиаму удалось снять картину с Адамом Драйвером, Джонатаном Прайсом, Стелланом Скарсгардом и Ольгой Куриленко в главных ролях. Однако бывший продюсер проекта Пауло Бранко обратился в суд с требованием запретить показ картины на Каннском фестивале.
"Проблема разрешена. Фильм начнут показывать в кинотеатрах уже через несколько часов", — сказал журналистам Гиллиам в субботу.
Режиссер пошутил, что он очень рад, что работа над фильмом была такой легкой и спокойной и что ему удалось закончить его всего за три недели.
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