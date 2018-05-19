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Скандальный режиссёр Лозница победил в Каннах
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Скандальный режиссёр Лозница победил в Каннах 

News.ru 43 минуты назад
Жюри Каннского фестиваля наградило за лучшую режиссуру украинского режиссёра Сергея Лозницу. Членов жюри впечатлил его фильм «Донбасс».
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