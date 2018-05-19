Ещё
Режиссер Гиллиам считает, что миру нужно больше фильмов об обычных людях
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
За бортом
Ромком
Купить билет

Режиссер Гиллиам считает, что миру нужно больше фильмов об обычных людях 

РИА Новости 39 минут назад
КАНН, 19 мая — РИА Новости. Режиссер Терри Гиллиам считает, что современному миру нужно больше Дон Кихотов и фильмов не о супергероях, а обычных людях и о том, что они могут сделать без суперспособностей.
В этом году организаторы Каннского фестиваля решили вернуть традицию фильма закрытия и предоставили эту честь картине «Человек, который убил Дон Кихота», многострадальному проекту американского режиссера Терри Гиллиама. Он пытался осуществить его в течение двадцати лет. Наконец Гиллиаму удалось снять картину с Адамом Драйвером, Джонатаном Прайсом, Стелланом Скарсгардом и Ольгой Куриленко в главных ролях.
"Конечно, я так думаю, потому что Дон Кихот более вдохновляющий, реальный и честный герой, чем все эти супергерои, на которых мы сегодня тратим так много времени. Мне кажется, что гораздо интереснее смотреть на то, что мы можем сделать в реальном мире без суперсилы", — сказал Гиллиам журналистам в субботу.
По его словам, Дон Кихот — одна из величайших литературных икон. Он показывает величие человеческой мечты и саму суть жизни. «Как можно было не сделать фильм о нем?», — добавил Гиллиам.
РИА Новости: последние новости
Каннский кинофестиваль объявит своих лауреатов Ереванская премьера фильма "Собибор" пройдет 22 мая Ополченцы уничтожили минометный расчет ВСУ под Горловкой, заявили в ДНР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как погиб «вождь краснокожих»14
Как живут актёры с дефектами внешности3
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Жизнь и смерть мальчика с сачком14
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство10
Видео
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
01:00
Бузова согласна поехать на следующее «Евровидение»
Концерты
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
03:22
Ужасные спецэффекты, закравшиеся в кинохиты
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение