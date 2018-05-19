Режиссер Гиллиам считает, что миру нужно больше фильмов об обычных людях

КАНН, 19 мая — РИА Новости . Режиссер Терри Гиллиам считает, что современному миру нужно больше Дон Кихотов и фильмов не о супергероях, а обычных людях и о том, что они могут сделать без суперспособностей.

В этом году организаторы Каннского фестиваля решили вернуть традицию фильма закрытия и предоставили эту честь картине «Человек, который убил Дон Кихота», многострадальному проекту американского режиссера Терри Гиллиама. Он пытался осуществить его в течение двадцати лет. Наконец Гиллиаму удалось снять картину с Адамом Драйвером Джонатаном Прайсом , Стелланом Скарсгардом и Ольгой Куриленко в главных ролях.

"Конечно, я так думаю, потому что Дон Кихот более вдохновляющий, реальный и честный герой, чем все эти супергерои, на которых мы сегодня тратим так много времени. Мне кажется, что гораздо интереснее смотреть на то, что мы можем сделать в реальном мире без суперсилы", — сказал Гиллиам журналистам в субботу.

По его словам, Дон Кихот — одна из величайших литературных икон. Он показывает величие человеческой мечты и саму суть жизни. «Как можно было не сделать фильм о нем?», — добавил Гиллиам.