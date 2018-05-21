Ещё
Режиссёр Терри Гиллиам рассказал, какие фильмы нужны миру
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Режиссёр Терри Гиллиам рассказал, какие фильмы нужны миру 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Режиссёр Терри Гиллиам заявил, что нашему миру необходимо больше фильмов об обычных людях без суперсилы, передает НСН.
"Мне кажется, что гораздо интереснее смотреть на то, что мы можем сделать в реальном мире без суперсилы", — сказал режиссёр.
Газета.Ru: последние новости
Картина Серебренникова не зацепила каннское жюри Для режиссера Жана-Люка Годара была придумана специальная "пальма" Актер Андрей Харитонов госпитализирован
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
Фильмы, которые никто не смотрит два раза6
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство25
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:08
За что Демьяненко ненавидел Шурика
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
13:18
Киноленты, которые лишили актёров жизни
Кино
06:38
Фильмы, которые никто не смотрит два раза
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение