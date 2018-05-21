Режиссёр Терри Гиллиам рассказал, какие фильмы нужны миру

Режиссёр Терри Гиллиам заявил, что нашему миру необходимо больше фильмов об обычных людях без суперсилы, передает НСН.

"Мне кажется, что гораздо интереснее смотреть на то, что мы можем сделать в реальном мире без суперсилы", — сказал режиссёр.