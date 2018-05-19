Вся правда о… Воскресный подарок Пятого канала 

В воскресенье, 20 мая, Пятый канал подготовил настоящий подарок для поклонников передачи «Моя Правда». Покажут сразу шесть фильмов из этого документального цикла!
Два из них вы уже могли видеть — в прошлые выходные, 13 числа. Их повторят рано утром: откроет марафон в 06:40 фильм «Моя Правда. Лайма Вайкуле».
В 07:25 покажут документальный фильм «Моя Правда. Нонна Мордюкова». А далее в 09.00 вы узнаете всё о жизни и творчестве Ильи Резника, в 09:50 эстафету откровений перехватит Валерия, продолжит эфир документальный фильм «Моя Правда. Светлана Светличная» в 10:35, а заключительным в подборке воскресных документальных фильмов о звездах станет «Моя Правда. Владимир Пресняков» в 11:20.