Нонна Мордюкова. Вся правда о великой актрисе

20 мая зрители Пятого канала увидят повтор документального фильма «Моя Правда. Нонна Мордюкова ».

Нонна Мордюкова — Ульяна Громова из «Молодой гвардии», Мария Коновалова из «Родни» и незабываемый управдом из «Бриллиантовой руки». Донская казачка, сильная, свободная и горячая. Об актерском таланте Мордюковой говорили вслух, а о ее строптивом характере шепотом. Зато Нонна Мордюкова не боялась никого и ничего. Ей было 17, когда она заглянула в глаза смерти, спасаясь от обстрела… Спустя год Нонна вскружила голову молодому парню — интеллигентному красавцу Славе Тихонову. За такого не грех и замуж выйти, решила мама Нонны. Мордюковой пришлось покориться, ведь на Кубани слово матери было законом. Вскоре после развода, мама Мордюковой умерла. Шестеро детей Мордюковых остались одни, и тогда роль главы семейства взяла на себя Нонна. Сын, муж, братья и сестры — чтобы их вытянуть, Нонне пришлось стать невероятно сильной, а ей, словно вопреки, так хотелось проявить свою слабость…

После смерти актрисы вокруг ее имени с каждым днем тайн становилось все больше. Только в программе «Моя правда» все они будут раскрыты — тем, кто любил ее и теми, кто ненавидел. Чтобы пролить свет на прошлое актрисы, мы покажем зрителю уникальную аудиозапись воспоминаний Нонны Мордюковой. Сегодня она вернется из небытия, чтобы рассказать свою историю.

60 лет назад на экраны СССР выходит фильм «Тихий Дон». Все обсуждают великолепную игру Элины Быстрицкой , которая исполнила роль кубанской казачки Аксиньи. Восхищение публики безгранично, и только Нонна Мордюкова смотрит на экран полными горечи глазами. Она видела, как блестяще Быстрицкая играет донскую казачку — именно играет, а Нонна ею была. Это была ее мечта сыграть Аксинью. Когда на роль утвердили Быстрицкую, Мордюкова думала, что на этом у нее закончится не карьера, а жизнь.

К кинопробам на роль Аксиньи Нонну не допустил режиссер Сергей Герасимов . Полгода он ждал, что Мордюкова приползет к нему на коленях вымаливать эту роль, но так и не дождался — Нонна не из тех, кто уступает. А Быстрицкая пришла и попросила у режиссера роль Аксиньи. Тот сначала был против, но пробы прошли успешно. Многие хотели увидеть в роли Аксиньи именно Мордюкову.

История первой любви Нонны Мордюковой началась в Москве. Студенты часто голодали. А за актрисой ухаживал однокурсник Слава Тихонов. Интеллигент, красавец с аристократическими чертами лица, он до безумия увлекся грубоватой казачкой. Слава привозил от родителей то картошечку, то огурчики и подкармливал Нонну. Девушка охотно принимала продукты, а вот его ухаживания не очень. Не удивительно, ведь с первого взгляда было понятно, что Тихонов ей не пара…

Свою любовь Мордюкова еще встретит, но и эта история будет далека от идеальной…

После развода с Тихоновым Мордюкова бросилась на поиски новой любви, но однажды судьба заставила ее забыть обо всех мужчинах и вспомнить о родном сыне… Более 10 лет Нонна боролась за его жизнь… Но так и не смогла спасти. Ее сын умер от наркомании. После смерти Володи актриса стала затворницей. Ни невестки, ни внуки не смогли до нее достучаться.

Со своим мужем Вячеславом Тихоновым Нонна не могла и словом переброситься. Более 45 лет бывшие супруги не разговаривали. Впервые о разводе с Тихоновым Нонна задумалась после смерти самого родного человека — тогда она похоронила мать, а вместе с ней и данное ей обещание не бросать Славу Тихонова. Причина развода была не в раннем браке, а в другом мужчине. Это при жизни матери Нонна подавляла в себе влюбленности, а теперь словно с цепи сорвалась. Руки, глаза, черные волосы… Известный актер и сценарист Борис Андроникашвили был настоящим красавцем, а еще сердцеедом и аристократом по крови. Нонна влюбилась до потери пульса. «Она человек порыва была», — вспоминает о той страсти сестра Наталья.

Он был моложе Мордюковой на целых 9 лет, но актрису это не смущало, как и то, что любимый имел жену и маленькую дочь. Когда-то безумная любовь Мордюковой чуть не разрушила свадьбу Шукшина, а теперь уничтожала брак не менее известного человека — Людмилы Гурченко . Целых 18 лет две актрисы точили зубы друг на друга и наконец-то встретились на площадке фильма «Вокзал для двоих». Съемочная группа предвкушала грандиозный скандал, однако была разочарована. Две соперницы не стали драться. Гурченко рыдала от горя, а Мордюкова плакала от счастья. Андроникашвили бросил Гурченко и ушел к Нонне. Тихонов же тогда дал жене второй шанс, чтобы та подумала три месяца, а потом вернулась к нему, но на всю жизнь…Время шло, а Нонна Мордюкова так и не одумалась, так и не вернулась…

Владимир Сошальский — следующее увлечение Мордюковой. Мужественная фигура, бархатный баритон. За плечами у него было 5 официальных жен, но еще больше мимолетных романов. Впрочем, Нонна была уверена — брак с Сошальским станет последним и для него, и для нее. Однако вскоре актриса поняла, что снова ошиблась. Выпивки, гулянки до 3-х ночи, театр… Нонна выдержала только год…

Смотрите фильм в 07:25 20 мая!