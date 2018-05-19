Ещё
Лучшим саундтрэком в Каннах признана музыку к фильму «Лето» Серебренникова
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
За бортом
Ромком
Купить билет

Лучшим саундтрэком в Каннах признана музыку к фильму «Лето» Серебренникова 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Российская группа «Звери» удостоилась на Каннском фестивале награды Cannes Soundtrack за музыку к фильму Кирилла Серебренникова «Лето», который участвует в этом году в основной конкурсной программе смотра. Об этом сообщили в оргкомитете премии.
"Победитель Cannes Soundtrack 2018 — «Лето», Рома Зверь, Герман Осипов. Фильм снят Кириллом Серебренниковым (находится под домашним арестом), участвует в официальном конкурсе Каннского фестиваля 2018 года", — говорится в  сообщении
организаторов.
Премия
Cannes Soundtrack Award
вручается с 2013 года.
Картина Серебренникова «Лето» рассказывает о молодости Виктора Цоя и становлении рок-культуры в Ленинграде 1980-х годов. Одну из главных ролей в нем сыграл лидер «Зверей» Рома Зверь. На экране он предстает в образе основателя и лидера культовой рок-группы «Зоопарк» Майка Науменко.
Фильм «Лето» был показан на Каннском фестивале в этом году первым, открыв основную конкурсную программу, и был крайне положительно встречен критикой. Вместе с двадцатью другими картинами он борется за «Золотую пальмовую ветвь». Имена лауреатов 71-го Каннского кинофестиваля будут объявлены в 19 мая вечером.
Сам Кирилл Серебренников приехать в Канн на фестиваль не смог, так как в России режиссер находится под домашним арестом, будучи обвиняемым по делу о хищении. Ранее Басманный суд Москвы продлил до 19 июля срок домашнего ареста Серебренникову, а также трем другим фигурантам дела.
Newsru.com: последние новости
В Севастополе открылся международный фестиваль документальных фильмов "Победили вместе" В фильме Содерберга "Прачечная" по материалам "Панамского досье" сыграют Мэрил Стрип, Гэри Олдман и Антонио Бандерас Вышел первый трейлер фильма "Богемская рапсодия" о рок-группе Queen и Фредди Маркьюри
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как погиб «вождь краснокожих»14
Как живут актёры с дефектами внешности3
Жизнь и смерть мальчика с сачком15
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство10
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
01:00
Бузова согласна поехать на следующее «Евровидение»
Концерты
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение