«Личные обстоятельства» Андрея Соколова 

На Первом канале 21 мая в 01:00, 22-23 мая в 0:10, 24 мая в 01:00 телезрители смогут увидеть замечательного актера Андрея Соколова в фильме «Личные обстоятельства» — многосерийной картине и замысловатым и неожидаеным сюжетом, морем пересечения линий судьбы героев и совершенно непредсказуемым финалом.
Кроме обаятельного Соколова, в фильме снимались Олеся Судзиловская (Катя), Владимир Меньшов (Сундуков), Валентина Лукащук (Ира), Игорь Николаев (Леша), Нелли Попова (Лена), Иван Краско (Матвеич), Филипп Чевычелов (Коля), Ирина Сотикова (Лиля), Татьяна Ткач (мама Иры), Олег Алмазов (Павел) и др.
Завязка проста. Porsche Cayenne влетает в миниатюрную иномарку. Сделаем паузу и заметим — все снято по-настоящему! Сцену снимали на Петровской набережной в Санкт-Петербурге. Место происшествия получилось очень правдоподобным: режиссер настоял, чтобы автомобили для проекта нашли «на разборке». Правда, внедорожник Porsche все же целый: над ним потрудились бутафоры. По мнению Влада Фурмана, художественного руководителя проекта, тема сериала актуальна, как никогда:
— Обладатели вот таких вот «Порше Кайеннов» и прочих мигалок убивают людей на маленьких машинках. Вот эта машина, которая у нас снималась — тоже результат страшной аварии.
Чиновника-олигарха, которому в свое время опостылела нищета, играет Владимир Меньшов. Он «пробился» из низов: из мастера на буровой стал мощью сегодняшней олигархии. Сначала он вызывает омерзение и жесткое отрицание, потом… А потом в нем действительно проступают трагические черты.
— Цель его жизни только в работе и увеличении капитала. И вот он влюбляется в таком немолодом возрасте… Однако единственный человек, которого он любит, красавица-жена, уходит к другому, и когда с ним случается инсульт, он понимает, что у него вообще никого нет. Фигура его трагическая. Я не хочу пересказывать сюжет, это бессмысленно, но здесь речь идет о подмене истинных ценностей — мнимыми, — рассказывает режиссер Алексей Лебедев.