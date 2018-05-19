«Личные обстоятельства» Андрея Соколова

На Первом канале 21 мая в 01:00, 22-23 мая в 0:10, 24 мая в 01:00 телезрители смогут увидеть замечательного актера Андрея Соколова в фильме «Личные обстоятельства» — многосерийной картине и замысловатым и неожидаеным сюжетом, морем пересечения линий судьбы героев и совершенно непредсказуемым финалом.

Завязка проста. Porsche Cayenne влетает в миниатюрную иномарку. Сделаем паузу и заметим — все снято по-настоящему! Сцену снимали на Петровской набережной в Санкт-Петербурге. Место происшествия получилось очень правдоподобным: режиссер настоял, чтобы автомобили для проекта нашли «на разборке». Правда, внедорожник Porsche все же целый: над ним потрудились бутафоры. По мнению Влада Фурмана, художественного руководителя проекта, тема сериала актуальна, как никогда:

— Обладатели вот таких вот «Порше Кайеннов» и прочих мигалок убивают людей на маленьких машинках. Вот эта машина, которая у нас снималась — тоже результат страшной аварии.

Чиновника-олигарха, которому в свое время опостылела нищета, играет Владимир Меньшов. Он «пробился» из низов: из мастера на буровой стал мощью сегодняшней олигархии. Сначала он вызывает омерзение и жесткое отрицание, потом… А потом в нем действительно проступают трагические черты.