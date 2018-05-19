В Сети появился трейлер фильма "Игрушки для взрослых".
Он опубликован на ютуб-канале кинокомпании STX Entertainment, которая и занимается производством картины.
В центре сюжета — история о расследовании нескольких преступлений в необычном городе. Он примечателен тем, что люди в нем живут по соседству с живыми куклами.
В главных ролях: Мелисса МакКарти, Элизабет Бэнкс, Джоэл МакХейл и другие звезды.
Дата премьеры уже назначена. Первые просмотры картины состоятся в мире 17 августа, но покажут ли фильм в российском прокате — пока загадка.