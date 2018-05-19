Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»

В Сети появился трейлер фильма "Игрушки для взрослых".

Он опубликован на ютуб-канале кинокомпании STX Entertainment, которая и занимается производством картины.

В центре сюжета — история о расследовании нескольких преступлений в необычном городе. Он примечателен тем, что люди в нем живут по соседству с живыми куклами.

Дата премьеры уже назначена. Первые просмотры картины состоятся в мире 17 августа, но покажут ли фильм в российском прокате — пока загадка.