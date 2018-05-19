Долгий путь вокруг: выдающиеся роли Юэна МакГрегора

Не только Оби-Ван Кеноби и Марк Рентон.

Шотландец Юэн МакГрегор давно заслужил своё почётное место в мировом кинематографе. Актёр получил признание у армии фанатов «Звёздных войн», покорил своим пением ценителей мюзиклов, а его воплощение Марка Рентона из «На игле» — икона для любителей контркультурной литературы. На этом МакГрегор, конечно, не останавливается: в августе выходит очередной фильм с его участием — « Кристофер Робин ».

Роли в культовых фильмах, работа с неординарными режиссёрами, внушительный список проектов, и даже собственные документальные сериалы о путешествиях на мотоцикле вокруг света: актёру определённо есть чем гордиться. Разберёмся, на что стоит обратить внимание в его богатой фильмографии.

Юэн МакГрегор с детства играл на сцене: уже в четыре года он принял участие в постановке воскресной школы. На ребёнка повлиял его дядя — актёр Денис Лосон (Ведж Антиллес в 4-6 эпизодах «Звёздных войн»). МакГрегор говорил, что если бы не дядя, то он и не подумал бы об этой профессии: просто хотел быть как он, когда вырастет. Были у будущего актёра и другие увлечения, например, страсть к мотоциклам — позже это сыграло большую роль в его жизни.

С годами мечта об актёрской карьере стала лишь сильнее: в 16 лет он бросил школу и попытался получить место в труппе театра в Перте. Неопытному юноше, конечно, отказали, поэтому МакГрегор довольствовался малым — должностью работника сцены.

Осознав, что для исполнения мечты нужно образование, будущий актёр сначала год изучал в колледже драматическое искусство, а после поступил в престижную Школу музыки и драмы Гилдхолла (её выпускниками также являются Орландо Блум и Дэвид Тьюлис ).

Как и многие другие актёры, МакГрегор начинал с небольших ролей в кино и на телевидении. Переломным моментом в карьере стало предложение от тогда ещё неизвестного режиссёра Дэнни Бойла сняться в его дебютном фильме «Неглубокая могила». Совместная работа принесла успех обоим. В 1995 году Бойл вновь пригласил МакГрегора на съёмки в позже ставшем культовом «На игле».

Безусловно, самая известная роль МакГрегора — Оби-Ван Кеноби в трёх частях «Звёздных войн» Джорджа Лукаса . Как писал МакГрегор в книге «Долгий путь вокруг», в атмосферу «Звёздных Войн» он не особенно вникал, так как думал всё время о покупке мотоцикла — любви всей его жизни. Актёр даже выпрашивал деньги у киностудии авансом, чтобы расплатиться. В итоге Джордж Лукас не выдержал и подарил МакГрегору мотоцикл, чтобы тот не отвлекался от рабочего процесса. И результат того стоил.

Но «Звёздные войны» — это целая вселенная и отдельный разговор. В этом фильме мы рассмотрим чуть менее известные, но такие же выдающиеся работы многостороннего актёра.

«Неглубокая могила» — тот редкий случай, когда «первый блин не комом», причём, как для МакГрегора, так и для режиссёра Дэнни Бойла. Широкая аудитория не знакома с фильмом, так как он находится в тени культового «На игле». Однако картина вышла ничуть не хуже, тем более, над ней работала та же команда: сценарист Джон Ходж и продюсер Эндрю МакДональд

В фильме отлично выдержан баланс между чёрным юмором и классическим нагнетанием атмосферы. Сюжет повествует о трёх друзьях — журналисте, бухгалтере и враче — которые живут вместе и в один день обнаруживают у себя пару сюрпризов: труп соседа и чемодан с деньгами. Каждый из них имеет свои планы на этот счёт, поэтому интересы приятелей расходятся.

МакГрегору досталась роль пройдохи-журналиста Алекса, которого страсть к наживе сподвигла на нечестные поступки и изощрённые планы. Актёру было, где себя проявить: эмоции его персонажа в финальной сцене серьёзно усиливают эффект от картины. Талант шотландца сразу заметили: он получил премию журнала Empire. Но блеснул в картине не только он: Кристофер Экклстон («Доктор Кто», «28 дней спустя»), исполняющий роль нервного бухгалтера, также добавил плюсов работе Бойла.

Фильм в представлении не нуждается: история четырёх наркоманов, снятая по роману контркультурного писателя Ирвина Уэлша , стала настоящей классикой. Кстати, в оригинале произведение называется более поэтично — Trainspotting — в книге есть сцена на заброшенном железнодорожном вокзале. Кроме того, на сленге это слово обозначает поиск вены, подходящей для введения наркотиков.

Бойл и МакГрегор, однажды нашедшие формулу успеха, вновь отлично сработались. Актёру не потребовалось усилий, чтобы воплотить роль шотландца, однако для достоверного изображения наркомана МакГрегор сидел на диете. В результате он настолько хорошо вжился в образ, что после выхода фильма за героинщика его принимали и в действительности. Например, таможенник в Америке тщательно проверял актёра на предмет наркотиков. МакГрегор вовсе не огорчился, он посчитал это за комплимент его игре.

Образ наркомана Марка Рентона получился настолько живым и обаятельным, что ему невольно симпатизируешь. Его нигилистический монолог «Выбери жизнь» стал классикой и многократно цитировался. За это фильм и критиковали — якобы он романтизирует наркотики и подобный образ жизни. МакГрегор с этим категорически не соглашался, на его взгляд, в истории его героя много ужасных вещей. Он отмечал, что несмотря на то, что при прочтении или просмотре хочется познакомиться с этими людьми, встретить их в реальной жизни — настоящий кошмар.

Тем не менее, фильм очень стильный, поэтому даже при наличии неприятных сцен, его хочется смотреть и пересматривать. Сыграл роль и качественный саундтрек, включающий множество бритпоп-песен (фанаты Blur и Pulp оценят такой выбор) в самый период его расцвета. Кроме того, несмотря на общую серьёзность темы, она подаётся с чёрным юмором и иронией, что также помогает проникнуться атмосферой, а не испытывать отвращение.

У продолжения фильма непростая судьба. Во-первых, МагГрегору не слишком понравился второй роман Уэлша «Порно». Ещё одним препятствием к экранизации была ссора с Бойлом, который взял на роль в своём фильме «Пляж» ДиКаприо. Это очень обидело МакГрегора, так он претендовал на участие в картине и не ожидал отказа.

Тем не менее, спустя 20 с лишним лет, вопрос разрешился. На экраны вышел «На игле 2», получивший хорошие отзывы, как зрителей, так и критиков: редкий случай, когда продолжение не испортило впечатления от первой части, а лишь дополнило их.

Фильм Тодда Хейнса подарил МакГрегору очередную блестящую роль, причём не только в переносном смысле: в картине идёт речь об эпохе глэм-рока начала 70-х во всём её великолепии. Здесь и чарующая музыка, и яркая одежда, и дух свободы, и любовь вне рамок и границ. Конечно, без драмы не обошлось.

После выхода картины МакГрегора пригласили на мероприятие, где выступал Игги Поп . Простояв весь концерт в первом ряду, актёр зашёл в гримёрку в надежде пообщаться с музыкантом. Однако его ждало разочарование: Поп не смотрел фильм и не знал, кто такой МакГрегор. Тут и случился забавный случай: пьяный актёр станцевал в образе Игги Попа перед самим Игги Попом. Музыканту пародия понравилась, однако МакГрегору стало неловко от своего поступка и он поспешил покинуть гримёрку.

Эта ситуация только подтверждает, насколько хорошо актёр вжился в образ: его персонаж на экране ведет себя не менее экспрессивно. МакГрегора не смутило выступление обнаженным, а также гомосексуальная сцена с коллегой Кристианом Бэйлом

Любовь к пению привела МакГрегора к участию в мюзикле, причём очень масштабном: в качестве режиссёра выступил Баз Лурман , который известен такими картинами как «Великий Гэтсби», «Австралия», «Ромео + Джульетта». Фильм получил целых шесть номинаций на «Оскар».

Началась работа с небольшого конфликта: актёру, как заядлому мотоциклисту, пришлось отстаивать право на своё хобби. Многие режиссёры против того, чтобы исполнители главных ролей рисковали здоровьем и внешностью во время съёмок — и Лурман не был исключением. Но МакГрегор потребовал у режиссёра, чтобы ему разрешили ездить.

В своей книге он писал, что запрет на восемь месяцев совершенно нелеп, а ему мотоцикл необходим, как кому-то — музыка. Актёр был достаточно убедителен, поэтому Лурман уступил ему, несмотря на то, что МакГрегор нервировал всю команду, уезжая в глушь во время перерывов.

Езда на мотоцикле не помешала МакГрегору вжиться в романтическую роль — влюблённого в куртизанку ( Николь Кидман ) бедного поэта. Как и раньше, актёр исполнил все вокальные партии сам.

Помимо талантливого МакГрегора, в фильме есть и другие достоинства: пышные декорации, грандиозные музыкальные номера (звучат версии песен многих известных исполнителей — от Боуи до Nirvana), выверенный баланс между легким юмором и серьёзными сценами. Кроме того, Николь Кидман также порадовала поклонников своим голосом. Поэтому фильм однозначно лучше смотреть с субтитрами.

МакГрегор признавался, что ему больше нравятся отрицательные герои, кроме того, его привлекают малобюджетные картины. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он принял участие в мрачном фильме Дэвида МакКензи . Кроме того, действие происходит в Шотландии, что тоже пришлось по душе актёру.

Главный герой Джо работает на барже: когда-то он хотел быть писателем, но мечты остались в прошлом. Он рушит как свою жизнь, так и жизнь окружающих: вступает в беспорядочные связи, не задумываясь о последствиях, нередко поступает жестоко. При этом он не совершает каких-либо чудовищных поступков, но его «бытовой» эгоизм разрушает даже больше.

Если явное «зло» не скрыть, то неприглядную душу, казалось бы, обычного и милого парня, не так уж сложно замаскировать. Однажды он вылавливает в реке труп девушки, с которой был знаком, и это ведёт за собой череду событий, в которых он проявляет себя ещё хуже обычного.

В фильме персонаж не контрастирует с окружающим миром: все показано в серых красках, герои ведут безрадостную жизнь, вокруг несправедливость. Отдельный образ, почти живой персонаж — это водная гладь, на которую не раз обращают внимание.

Режиссёр постарался максимально точно передать мрачную атмосферу в фильме: многие персонажи выглядят нарочито некрасиво, а сексуальные сцены — максимально натуралистичны, в них нет эстетики. Для реалистичности МакГрегор не только разделся, но и настоял, чтобы эти моменты не вырезали.

Дополняет картину тягучая музыка, подчеркивающая депрессивную атмосферу фильма. Финальная песня Дэвида Бирна как будто подытоживает все произошедшее. МакГрегор, в свою очередь, сделал всё возможное, чтобы воплотить замысел режиссёра: пожалуй, это одна из лучших, но недооценённых его ролей.

Оценил талант МакГрегора и Тим Бёртон: по его словам, в этом актёр ничуть не уступает Джонни Деппу. Режиссёру также пришлось по душе, что МакГрегор готов сыграть всё, что угодно, не ставя свою личность во главу угла. Поэтому Бёртон легко доверил актёру роль в довольно личном фильме, идея которого появилась у режиссёра после смерти отца: таким образом он делился своими размышлениями о взаимоотношениях отца и сына.

Главный герой фильма — умирающий отец Эд Блум , который издавна развлекается тем, что рассказывает истории о своей жизни — на грани вымысла и реальности. Однако его сын хочет узнать правду: сказки его не устраивают. Картина, точно так же, как и персонаж-выдумщик, рассказывает зрителям удивительную историю жизни человека, в которую так трудно поверить. В ней факты реальной жизни причудливо переплетаются с фантазиями.

МакГрегору досталась главная роль — молодого Эда Блума. Актёр говорил, что его привлёк не только сценарий, но и сама тема. Кроме того, он называет себя поклонником Тима Бёртона. Режиссёр объяснил МакГрегору, что его персонаж — воспоминания пожилого героя о самом себе в молодости. Это не полностью фантазия, но и не реальность.

Фильм получил хорошие отзывы критиков, а главного героя сравнивали с таким известным персонажем как барон Мюнхгаузен. МакГрегор своей ролью тоже доволен, по его мнению, с персонажем произошло столько событий, что хватило бы на дюжину фильмов.

Бёртон также не пожалел о сотрудничестве с актёром: он вспоминал, как МакГрегор поразил его на съёмках сцены спасения собаки из огня. Мало того, что условия были небезопасными, так ещё и животное испугалась. Однако это не помешало актёру работать на пределе своих возможностей.

МакГрегору достался не менее интересный персонаж — камерарий, раскрытие личности которого в корне меняет представление о происходящем на экране. Актёр не особенно заинтересован в религиозной тематике, так как сам человек неверующий. Однако он хотел сниматься к Ховарда, кроме того, у них уже были планы на совместный проект The Animal, который так и не состоялся.

Актёр отметил, что герой его заинтересовал умением манипулировать людьми. К тому же, он предпочитает играть непростых персонажей, с «двойным дном». В роль ему помог вжиться священник, присутствовавший на съёмках.

Несмотря на то, что некоторые зрители сочли фильм антикатолическим, МакГрегор с этим не согласен. Он сказал, что не стал бы в нём сниматься, будь там хоть какие-то намёки на неуважение к католикам. Более того, он вообще не одобряет фильмы, направленные против чего-либо.

Не обошёл актёр стороной и политическую тематику, сыграв главную роль в психологическом триллере Романа Полански. Сюжет фильма повествует о писателе, который должен завершить работу над мемуарами бывшего британского премьера. Имени автора никто не узнает, ведь его задача — написать за известного человека книгу, самому оставшись в тени.

Казалось бы, чего не сделаешь за приличное вознаграждение, однако не всё так просто: герой узнаёт то, чего ему знать не следовало. И невольно задумывается, была ли смерть прошлого «писателя-призрака» случайной.

Актёр основательно потрудился над персонажем: на протяжении всей картины он фактически «тащит» фильм на себе. МакГрегор отметил, что такая роль подразумевает большое давление, но это даже хорошо. Справиться с возложенной на него ответственностью актёру помог Полански, работу с которым он посчитал привилегией.

О режиссёре МакГрегор отзывается максимально положительно: он говорил, что Полански ставил перед съёмочной группой очень сложные задачи, но, в то же время, объяснял, как их разрешить. Например, уделял внимание тому, как актёры произносят свой текст. Он многократно показывал лично, как это нужно делать, вновь и вновь зачитывая сценарий, чтобы добиться идеального результата.

Усилия не прошли даром, фильм выиграл множество наград: например, Полански получил Серебряного медведя на Берлинском кинофестивале, а МакГрегор — награду европейской киноакадемии. И картина их действительно заслуживает: несмотря на неспешное начало повествования, напряжение со временем нарастает, и уже трудно оторваться от происходящего.

Ещё один фильм, срежиссированный Дэвидом Маккензи, получился не менее удачным. На съёмочной площадке МакГрегор встретился и с другим старым коллегой — Юэном Бремнером (Кочерыжка в «На игле»). Но самым волнительным опытом для актёра стала работа с дядей Дэнисом Лосоном, который и вдохновил его на выбор профессии.

В фильме рассказывается история двух любовников (девушку героя МаГрегора играет Ева Грин ), но это вовсе не романтическая мелодрама. Персонажи сталкиваются с весьма серьёзной проблемой: на Землю приходит эпидемия, которая отнимает у людей одно чувство за другим. Теряя возможность ощущать запах, а потом и вкус, влюблённые всё равно наслаждаются жизнью и друг другом. Но болезнь прогрессирует, и никто не знает, как остановить этот кошмар.

Так как герой МакГрегора — шеф-повар, актёр перед съёмками поработал неделю в ресторане старого друга. С готовкой он справлялся плохо, но зато запомнил все манеры и действия профессионала, чтобы воссоздать достоверный образ в своей игре.

В фильме присутствовало множество сцен, где герои, потерявшие из-за болезни чувство вкуса, развлекались тем, что ели непригодные для здорового человека вещи. Например, персонаж МакГрегора с удовольствием уплетал банку горчицы и мыло. Но актёр раскрыл секрет: на самом деле они были кремом и белым шоколадом. Однако он искренне рад, что ему не пришлось есть настоящую сырую рыбу, как некоторым его коллегам.

Картина хороша не только подобными сценами. МакГрегор видит фильм, как метафору — когда люди влюбляются, они будто бы теряют все чувства, отказываются есть и спать. И Маккензи отлично воплотил эту идею в своей работе.

Фильм-катастрофа Хуана Антонио Байоны основан на реальных событиях: он рассказывает о людях, пострадавших от землетрясения в Индийском океане. Главные герои — испанская семья, отдыхавшая в Тайланде во время роковых событий — также реально существующие люди. Члены семьи, с которой писались образы персонажей, приняли участие в работе над фильмом, помогли со сценарием и выбором актёров.

МакГрегора привлёк искренний сценарий, который его очень растрогал, что, по словам актёра, бывает редко. Кроме того, он давно мечтал сыграть отца, так как у него самого четыре дочери. Так что особенно МакГрегору понравились эмоциональные сцены с детьми: он считает их правдивыми, как в реальной жизни.

Актёр посчитал, что может сделать персонажа максимально близким к себе настоящему: он даже не пытался скрыть шотландский акцент. Отсутствие акцента у детей персонажа его не смутило, так как его нет даже у собственных детей МакГрегора. Чтобы лучше понять своего персонажа не только как отца, но и жертву трагедии, актёр познакомился с пострадавшими, которые поделились с ним своими историями.

Акцент в фильме не только на родителях. МакГрегор считает особенными всех детей, которые сыграли в фильме, но особенно выделяет Тома Холланда («Человек-паук: возвращение домой»), для которого фильм стал дебютом в кино. Однако актёр чаще был в кадре с двумя другими мальчиками: он называл работу с ними лучшим воспоминанием о фильме.

В итоге картина получилась очень сильной: искренние эмоции персонажей близки и понятны каждому, у кого есть семья. Игра МакГрегора кажется настоящей как никогда: его слезам трудно не верить.

Тема отцовства оказалась настолько близкой МакГрегору, что он затронул её в свой первой режиссёрской работе, поставив перед собой непростую задачу: экранизировать роман Филипа Рота.

В центре сюжета — семьянин и трудолюбивый предприниматель Сеймур, которого полностью устраивает его спокойная жизнь в послевоенный период. Но с наступлением 60-х мир меняется, причём удар в спину наносит родная дочь, ставшая ярой последовательницей группы, занимающейся политическим террором.

Изначально актёр планировал лишь исполнить главную роль, но потом взялся за фильм и в качестве режиссёра. Причин для такого решения было несколько. Во-первых, МакГрегор боялся, что проект закроют, если за него никто не возьмётся. Кроме того, он давно мечтал попробовать себя в этой профессии.

Однако фильм получил неоднозначные отзывы. Критики посчитали, что картина МакГрегора не отражает всю тонкость и глубину книги, выигравшей Пулитцеровскую премию в 1997 году. Тем не менее, если не ориентироваться на оригинал, провальной работу назвать нельзя. К тому же, трагедию отца, потерявшего возможность по-человечески общаться с дочерью, МакГрегор показал более чем достоверно.

Увлечение мотоциклами так много значит в жизни МакГрегора, что он посвятил ему два документальных сериала (в 2004 и в 2007 году). Вместе со своим другом Чарли Бурманом (оба играли в фильме «Поцелуй змея»), актёр поставил почти нереальную задачу: проехать за 15 недель более 30 тысяч километров и 12 стран.

В его планы входило пересечь Восточную Европу, Россию, Украину, Казахстан, Монголию, а после, переправившись через Берингов пролив, продолжить путь по Аляске, Канаде и США. Стартовал заезд в Лондоне, финишировал — в Нью-Йорке.

Исполнение задачи далось актёру нелегко. Для начала, нужно было решить множество проблем: получить финансирование, согласовать отпуск, пройти физическую подготовку, сделать прививки, изучить языки (даже русский!). От идеи друзей всячески отговаривали, убеждая их в абсурдности замысла. Однако МакГрегор и Бурман стояли на своём. В итоге решили заодно снять документальный сериал о путешествии на своих новых мотоциклах BMW.

Юэн МакГрегор, Клаудио фон Планта, Чарли Бурман

Совсем в одиночку они, конечно, не поехали. Вместе с путешественниками отправился оператор Клаудио, тоже не мотоцикле. Кроме того, их страховали две машины, ехавшие позади на большом расстоянии. В команду входили режиссёры и врач.

России в сериале уделено немало внимания: с трудом верится что, к примеру, МакГрегор был в Волгограде, и даже ходил там в больницу, после того как бензин попал ему в глаза. Как рассказывал актёр в своей книге, врач велела читать ему русские буквы, с чем у него возникли проблемы.

Без курьёзных моментов с использованием русского языка тоже не обошлось. «Актёр?», — спросил молодой человек у МакГрегора. Получив утвердительный ответ, парень показал на своего друга: «Он тебя видел!». И добавил: «Эротик фильм, не?». Это единственная фраза, в которой он попытался хоть слово вставить на английском.

Одним словом, посмотреть в сериале есть на что: где только не были путешественники, и чего только с ними не случалось — подвергались атакам насекомых (МакГрегор получил шишку на пол-лба), утопали вместе с мотоциклами в грязи, ели бычьи яйца в Монголии (точнее, мучительно пытались).

«Долгий путь вокруг Земли» — это отличный сериал для широкого круга зрителей о путешествиях и столкновении разных менталитетов и обычаев. Ну а байкеры получат двойное удовольствие при просмотре: ведь МакГрегору и Бурману было очень важно преодолеть дистанцию именно на мотоциклах. Проект оказался не только выполнимым, но и успешным: в 2007-м новое путешествие по Африке также вышло в виде сериала «Долгий путь на юг».

На этом фильмография Юэна МакГрегора не заканчивается: за его плечами немало достойных проектов. Далеко не каждый может похвастаться наличием столь разноплановых ролей на любой вкус. Актёр, режиссёр, певец, мотоциклист, путешественник — по жизни МакГрегор также примеряет разные амплуа.

Творческий путь до сих пор продолжается: «Кристофер Робин» выходит уже 2 августа. В качестве режиссёра выступил Марк Форстер , с которым они уже работали над картиной «Останься». Отдыхать актёр не планирует: он уже подписался на новый проект — ремейк классической французской комедии «Корова и солдат».

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