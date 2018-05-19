9 страшных смертей во время съемок фильмов

Актеры кино умирают и воскресают, как фениксы, не один раз за свою актерскую карьеру: чего только не происходит с их героями! Но случается, что смерть в кадре становится настоящей. Несчастный случай, допущенная ошибка или халатность режиссера может привести к неотвратимым последствиям. Погибают не только актеры, но и каскадеры, и декораторы. О трагических историях, произошедших прямо на съемках, рассказываем в нашем материале.

Вокруг фильма, где главным героем стал мужчина, восставший из мертвых и мстящий своим обидчикам, собрано много суеверий. Некоторые называют фильм проклятым.

Несчастный случай со звездой фильма Брэндоном Ли произошел 1 апреля 1993 года. За несколько часов до съемки Ли в шутку поднес к виску пистолет «Магнум-44» и спустил курок. Раздался щелчок, все в ужасе уставились на актера, а Брэндон только рассмеялся и сказал: «Кому суждено быть повешенным, не утонет. Я умру иначе, пистолета мне не нужно бояться».

Но когда во время съемки Ли вновь нажал курок, неожиданно он не понарошку рухнул наземь, и под его головой растеклась лужа настоящей крови. Оказалось, из пистолета забыли вынуть «заглушку» — она вылетела и застряла в позвоночнике Ли. Виной, скорее всего, стала халатность реквизиторов.

Через две недели у актера должна была быть свадьба, но он умер в больнице спустя несколько часов, не приходя в сознание.

Трагедию 20 сентября 2002 года по количеству смертей сравнивают с затонувшей подлодкой «Курск».

С горы Джимара сорвалась глыба льда, толкнула ледник Колка и сдвинула его с места. Возникла лавина. Обрушившись на Кармадонское ущелье, где как раз в это время проходили съемки «Связного», она накрыла людей, погребая их подо льдом и камнями.

Более ста человек уже много лет считаются пропавшими без вести, включая Бодрова-младшего. В тот день погибло 130 человек, 23 из которых были членами съемочной группы.

Вик Морроу — «Сумеречная зона»

Актер Вик Морроу исполнял роль Билла Коннора в знаменитой картине Спилберга. Его персонаж был расистом, который попадал в прошлое в роли преследуемого. Он побывал евреем в холокосте, чернокожим при ку-клукс-клане и вьетнамцем, за которым гонятся солдаты США.

Именно в ходе сцен о Вьетнаме и погиб Морроу вместе с двумя детьми-актерами 7 и 6 лет. По сценарию, герой Вика спасался от вертолета армии США в заброшенной деревне. Вертолет в это время висел прямо над их головами. Неожиданно пилот потерял управление и рухнул прямо на Вика и детей, отрубив им головы.

После этого случая в Голливуде изменили правила съемок детей в ночных сценах. Создатели фильма выплатили денежную компенсацию родителям погибших детей и дочери Морроу.

Евгений Урбанский — «Директор»

Фатальной для Урбанского стала съемка эпизода, в котором машина должна была слететь с бархана. Режиссер решил повторить первый дубль, чтобы все получилось идеально. По его задумке, траектория полета автомобиля должна была получиться больше.

Но что-то пошло не так, и машина перевернулась. Урбанский откинулся назад, получил множественные переломы и погиб. Если бы он, наоборот, нагнулся, то остался бы жив.

Арт Шолль — «Лучший стрелок»

Знаменитая картина с участием тогда еще молодого Тома Круза , включала в себя захватывающие эпизоды перестрелки между истребителями. Все летчики, участвующие в фильме, безусловно, были асами, а съемочная команда приложила немало усилий, чтобы предотвратить несчастные случаи.

И все же съемки в воздухе не были до конца безопасными. Один из пилотов, Арт Шолль, выполнял «плоский штопор» — фигуру высшего пилотажа. Он не смог справиться с управлением во время маневра, и его самолет рухнул.

Фильм было решено посвятить погибшему каскадеру.

Соня Дэвис — «Вампир из Бруклина»

Среди каскадеров нередко встречаются и девушки. По задумке режиссера, Соня должна была прыгнуть с 14-метрового дома. Для мягкого приземления под домом лежала подушка безопасности. Трое детей Сони тоже присутствовали на съемках, чтобы посмотреть на трюк матери.

Но что-то пошло не так, реквизиторы напортачили с установкой подушки, и вместо того, чтобы упасть на подушку, Соня спружинила и сильно ударилась о стену дома. 13 дней она находилась в коме, но ее жизнь врачам не удалось спасти.

Дэвид Ричи — «Телепорт»

Научно-фантастический фильм получил множество негативных отзывов, а работа над ним была омрачена несколькими несчастными случаями. 25 января 2007 года в Торонто погиб декоратор кинокартины. Он и еще трое рабочих демонтировали декорации — стену из песка и камня, и глыба рухнула им на головы. Дэвид Ричи умер сразу, другие получили тяжелые травмы.

5 мая 2002 года Ростоцкий сорвался со скалы возле водопада Девичьи слезы недалеко от Сочи. Актер проверял горную тропу и, вероятнее всего, наступил на «подвижный камень» и сорвался в пропасть.

Он падал, широко раскинув руки, пытаясь ухватиться за что-нибудь или как-то иначе смягчить удар.

Фильм был переименован в «Цветок на камне», и он был одной из первых картин молодой актрисы. В ходе работы над одним из эпизодов Бурдученко должна была несколько раз забежать в горящий дом. К сожалению, во время одного из дублей у Инны в полу застрял каблук, и как раз в этот момент здание рухнуло.

Когда Инну достали, у нее было обожжено 78% тела, нетронутым пламенем оказалось лишь лицо. Зрители сдавали кровь для любимой актрисы и даже кусочки кожи, но спасти жизнь Бурдученко так и не удалось.