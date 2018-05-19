Новый выход: Дженнифер Лоуренс гуляет в Нью-Йорке 

31 мая в России состоится премьера фильма «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс (27). Это американский шпионский триллер о современной России, в котором Лоуренс играет офицера ФСБ Доминику Егорову и соблазняет агента ЦРУ. Ну а пока мы ждем премьеры, Дженн готовится к новым проектам и отдыхает в Нью-Йорке.
https://www.youtube.com/watch?v=uwcKH3PUhSU
Вчера папарацци поймали актрису на прогулке с собакой в Нью-Йорке.
Смотри фото здесь!
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-vyhod-dzhennifer-lourens-gulyaet-v-nyu-jorke/