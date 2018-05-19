Ксения Собчак о Каннском кинофествивале: «Давайте будет реалистами, Кирилл Серебренников сегодня не выиграет»

Сегодня, 19 мая проходит церемонии награждения 71-го Каннского кинофестиваля, которую комментируют на канале Кино ТВ Ксения Собчак и Валерия Гай Германика.

Ксения Собчак рассказала каналу Кино ТВ о том, что в этом году решение по Гран-при было принято очень быстро, примерно за час, что означает, что в выборе победителя все члены жюри были единодушны.

Кроме того, Ксения поделилась с Кино ТВ, за кого болеет — это Аличе Рорвахер и фильм «Счастливый Лазарь».

Про фильм Кирилла Серебренникова Ксения Собчак выразилась: «Давайте будем реалистами, Кирилл Серебренников сегодня не выиграет» — а также рассказала, что попасть на вечерний показ фильма в Каннах достаточно реально: стоимость билета начинается от 2-3 тысяч евро.

Напоминаем, что в этом году на Каннском кинофестивале также был показан фильм Веры Кричевской и самой Ксении Собчак «Дело Собчака».

Источник: Телеканал Кино ТВ Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.