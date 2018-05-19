Ещё
Жюри российских критиков назвало «Лето» Серебренникова лучшим фильмом Каннского фестиваля
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
За бортом
Ромком
Купить билет

Жюри российских критиков назвало «Лето» Серебренникова лучшим фильмом Каннского фестиваля 

ТАСС 3 часа назад
ТАСС подводит итоги работы жюри российских критиков, работа которого в 2018 году была организована силами информагентства и РОСКИНО, организацией, которая поддерживает и продвигает российское кино за границей. Фильмом-победителем по итогам голосования признана отечественная картина «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова, ее средняя оценка — 4.8/5.
На втором месте после «Лета» расположился корейский триллер «Пылающий» постановщика Ли Чан Дона, его оценка — 4.3/5. На третьем месте — сразу два фильма с одинаковым рейтингом, это польский фильм «Холодная война» Павла Павликовского и работа итальянки Аличе Рорвахер «Счастливый Лазарь», у них — 4.2/5.
Ожидается, что все эти фильмы выйдут в российский прокат, но дата релиза пока есть только у «Лета»: посмотреть этот фильм в кинотеатрах можно будет с 7 июня.
Оценивать фильмы, которые будут показаны в конкурсной программе, ТАСС и РОСКИНО пригласили ведущих российских кинокритиков, в их числе Антон Долин, Андрей Плахов, Екатерина Мцитуридзе, Валерий Кичин и др. Каждый день результаты голосования, публикуемые на русском и английском языках, обновлялись.
Титульные призы фестиваля, в том числе Золотая Пальмовая ветвь, будут вручены на церемонии закрытия 19 мая. Впервые за 25 лет церемония будет транслироваться в России на телеканале Кино ТВ. ​
ТАСС: последние новости
Обладателем "Золотой пальмовой ветви" стал японец Корээда с фильмом "Магазинные воришки" Лозница получил приз за лучшую режиссуру в "Особом взгляде" Каннского фестиваля Скабрезные шутки и семейные ценности: "Дэдпул 2" еще задорней первого
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой19
Как погиб «вождь краснокожих»20
Жизнь и смерть мальчика с сачком15
Как живут актёры с дефектами внешности3
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
01:00
Бузова согласна поехать на следующее «Евровидение»
Концерты
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение