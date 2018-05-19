Жюри российских критиков назвало «Лето» Серебренникова лучшим фильмом Каннского фестиваля

ТАСС подводит итоги работы жюри российских критиков, работа которого в 2018 году была организована силами информагентства и РОСКИНО, организацией, которая поддерживает и продвигает российское кино за границей. Фильмом-победителем по итогам голосования признана отечественная картина «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова , ее средняя оценка — 4.8/5.

На втором месте после «Лета» расположился корейский триллер «Пылающий» постановщика Ли Чан Дона, его оценка — 4.3/5. На третьем месте — сразу два фильма с одинаковым рейтингом, это польский фильм «Холодная война» Павла Павликовского и работа итальянки Аличе Рорвахер «Счастливый Лазарь», у них — 4.2/5.

Ожидается, что все эти фильмы выйдут в российский прокат, но дата релиза пока есть только у «Лета»: посмотреть этот фильм в кинотеатрах можно будет с 7 июня.

Титульные призы фестиваля, в том числе Золотая Пальмовая ветвь, будут вручены на церемонии закрытия 19 мая. Впервые за 25 лет церемония будет транслироваться в России на телеканале Кино ТВ. ​