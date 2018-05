Гран-при «Особого взгляда» Каннского фестиваля получил датско-иранский режиссер Аббаси

КАНН /Франция/, 18 мая. / ТАСС /. Датский режиссер иранского происхождения Али Аббаси получил гран-при программы «Особый взгляд» на 71-м Каннском кинофестивале за фильм «Граница» (Grans). Такое решение огласило в пятницу во Дворце фестивалей жюри программы во главе с испанским режиссером Бенисио Дель Торо

"Из 2 тыс. фильмов, заявленных на участие в конкурсе, было отобрано 17, и все они уже могут считаться в некотором смысле победителями. Мы были очень впечатлены высоким качеством работ, которые были представлены, но в итоге отобрали пять лучших", — сказал Бенисио Дель Торо, предваряя оглашение списка победителей.

Фильм Аббаси снят по мотивам одноименной новеллы шведского автора Юна Айвиде Линдквиста. Картина на стыке социальной драмы и мистического триллера повествует об истории любви двух людей с незаурядной внешностью, которые на самом деле оказываются таинственными существами из скандинавского фольклора — троллями.

Особый приз жюри «Особого взгляда» получили в этом году бразильские режиссеры Жоао Салавиза и Рене Надер Мендоза за фильм «Мертвые и другие» (The Dead and the Others/Chuva e cantoria na aldeia dos mortos). Лента посвящена жизни аборигенов в лесах Амазонии на фоне надвигающейся со стороны современной цивилизации экологической катастрофы.

Лучшей актерской работой была признана роль бельгийца Виктора Полстера в фильме Лукаса Донта «Девочка» (Girl), приз за лучший сценарий достался фильму «София» (Sofia) франко-марокканского режиссера Мерьям Бен'мбарек. Награду за лучшую режиссуру присудили украинцу Сергею Лознице за фильм «Донбасс» о событиях на востоке Украины, который открывал в этом году программу «Особого взгляда». Всего в этом году в конкурсе «Особый взгляд» на Каннском фестивале участвовали 17 картин. Среди них было две русскоязычные работы — помимо «Донбасса» Лозницы за призы боролась картина «Ласковое безразличие мира» казахстанского режиссера Адильхана Ержанова , но этот фильм призов не получил.