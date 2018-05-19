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Приз за лучшую режиссуру в Каннах получил Павел Павликовский
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Приз за лучшую режиссуру в Каннах получил Павел Павликовский 

BFM.RU 2 часа назад
Приз за лучшую режиссуру 71-го Каннского кинофестиваля получил поляк Павел Павликовский. Такое решение огласило жюри смотра во главе с австралийской актрисой Кейт Бланшетт, сообщает ТАСС.
Режиссер был отмечен за мелодраму «Холодная война». В центре сюжета — история любви музыканта и певицы на фоне обострения холодной войны между Западом и странами соцлагеря.
Спецприз 71-го Каннского кинофестиваля получила работа французского режиссера Жан-Люка Годара «Образ и речь». Картина была представлена в основном конкурсе киносмотра. Фильм представляет собой нарезку из кадров предыдущих картин мастера, а также сцен из лент мирового кинематографа. Это рефлексия на тему войны, смерти, революции. Закадровый текст читает сам 87-летний Годар.
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