Каннский кинофестиваль объявит своих лауреатов

КАНН, 19 мая — РИА Новости . Международный Каннский кинофестиваль, который проходит ежегодно на Лазурном берегу Франции, в субботу объявит своих лауреатов.

По мнению критиков, опрошенных РИА Новости, фаворитами в борьбе за «Золотую пальмовую ветвь» являются «Пылающий» корейца Ли Чхан Дона, «Холодная война» поляка Павла Павликовски, «Капернаум» ливанки Надин Лабаки. Есть шансы завоевать одну из наград фестиваля и у фильма «Лето» российского режиссера Кирилла Серебренникова

За «Золотую пальмовую ветвь» одного из самых престижных кинофестивалей в мире в этом году борется в общей сложности 21 картина. Критики всегда формируют свой собственный рейтинг картин конкурса, который никак не помогает отгадать победителя, так как решение жюри всегда непредсказуемо, но хоть как-то помогает отразить мнение профессионального сообщества о фильмах смотра.

"Обычно на Каннском фестивале отдают призы не тому фильму, который все любят, потому что так всем интереснее. В позапрошлом году, например, было понятно, что главный приз отдадут Кену Лоучу , а в прошлом — «Квадрату», но в этом году все не так очевидно, потому что есть сразу несколько сильных фильмов, которым можно было присудить главный приз", — рассказал РИА Новости критик Егор Беликов.

"Пылающий"…

Согласно рейтингу журнала Screen, наивысшую оценку получил фильм «Пылающий» Ли Чхан Дона из Южной Кореи — мрачный триллер, вдохновленный рассказом японского писателя Харуки Мураками . Картина установила рекорд рейтинга, получив самую высокую оценку критиков за всю его историю в 3,8 балла из 4. Предыдущий рекорд был установлен картиной немки Марен Аде «Тони Эрдманн» два года назад, однако фильм не взял ни одной награды.

"На мой взгляд, несмотря на то, что фестиваль был не такой сильный в этом году, был показан фильм, этакая неустаревающая классика, который автоматически войдет в историю кино — «Пылающий» Ли Чхан Дона. Я думаю, этот фильм мы полностью сможем оценить только с годами, он разворачивается у тебя в голове день за днем после того, как ты его посмотрел. Я бы ему отдал «Пальмовую ветвь», — сказал Беликов.

Обозреватель Джейсон Горбер в свою очередь подчеркнул, что «Пылающий» — это действительно очень зрелая работа, которая прекрасно демонстрирует то, что Южной Корея имеет один из самых лучших кинематографов в мире.

…и его соперники

На втором месте после «Пылающего», согласно рейтингу журнала, оказался еще один азиатский фильм — «Магазинные воришки» японского режиссёра Хирокадзу Корэеда, который получил от критиков 3,2 балла. Также среди фаворитов «Холодная война» оскароносного режиссера Павла Павликовски, драма «Счастливый Лазарь» Элис Рорвахер, «Пепел — самый чистый белый» Цзя Чжанкэ.

"Я бы отдал главный приз фильму Павла Павликовски «Холодная война». Мне кажется, это красивая картина, которая начинается, как любовный роман, но на самом деле показывает нам политическую обстановку в Польше в послевоенные годы и дает интересный взгляд на историю этой страны. Он шикарно снят", — отметил Горбер.

Также критики отметили социальную драму ливанской женщины-режиссера Надин Лабаки «Капернаум», которую показали публике в предпоследний день фестиваля. Картина рассказывает о 12-летнем мальчике из Бейрута, который подает в суд ра своих родителей за то, что те дали ему жизнь.

"Мне очень понравилась картина ливанского режиссера Надин Лабаки. Некоторые назвали ее эксплуативным, но я с этим не согласна. Мне кажется, ей удалось снять очень хороший фильм и при этом попасть во все важные на сегодня тренды: это и война в Сирии, и тема домашнего насилия, и вечная тема отцов и детей, и к тому же она женщина-режиссер из Ближнего Востока", — считает критик Галия Байжанова.

Судьба «Лета» и «Айки»

Россию в основном конкурсе представляют сразу два фильма — «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого, что случилось впервые с 2007 года. Оба режиссера представляют свои картины в Канне не в первый раз, хотя Серебренникову, который в настоящий момент находится под домашним арестом по делу о «Седьмой студии», лично презентовать фильм на смотре так и не разрешили.

"Айку" показали критикам в последний день перед объявлением результатов, поэтому они еще не успели составить свое мнение. Однако, по мнению Беликова, в «Айке» есть сильная женская роль, которая могла бы быть замечена жюри, состоящем из женщин более чем на половину.

"Лето" же, чья премьера прошла 9 мая, оставила у рецензентов хорошее впечатление. «У „Лета“ есть шансы, так как многие, судя по оценкам в рейтингах, поняли этот фильм, хотя казалось бы, что фигура Виктора Цоя понятна только на постсоветском пространстве. Всем понравилась музыка и креатив режиссера, который использует иностранные песни в новом контексте», — заметила Байжанова.

По мнению Горбера, фильм вышел немного затянутым, однако ему удалось представить очень интересный взгляд на музыкальную субкультуру в очень специфический период советской истории.

"Фильм говорит не только о том, как система подавляла человека в то время, но и об искренности и оригинальности того поколения, которое могло в этих условиях придумать пути для самовыражения", — пояснил собеседник агентства.