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Объявлены лауреаты Каннского кинофестиваля
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Объявлены лауреаты Каннского кинофестиваля 

ТВ Центр 18 минут назад
Фото: ТВ Центр
Приз за лучшую женскую роль вручили актрисе Самал Еслямовой. Она сыграла в социальной драме «Айка» российского режиссёра Сергея Дворцевого, отметил "ТВ Центр". Ещё одна отечественная картина — «Лето» Кирилла Серебренникова — удостоилась высшей музыкальной награды. Приз за лучшую мужскую роль вручили итальянскому актёру Марчелло Фонте за драму «Догмэн». В режиссёрской гонке первенство взял Павел Павликовский из Польши. А главную награду 71-го Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» — присудили драме «Магазинные воришки» японского режиссёра Хирокадзу Коре-Эда.
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