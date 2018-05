Главную награду Каннского кинофестиваля получила картина «Магазинные воришки» японского режиссера Хирокадзу Корээды

71-ый Каннский кинофестиваль завершился триумфом японского режиссера Хирокадзу Корээды и его картины «Магазинные воришки». Российские режиссеры Кирилл Серебренников с фильмом «Лето» и Сергей Дворцевой с картиной «Айка» также претендовали на высшую награду, но были отмечены жюри в других номинациях.

Фильм о нелегкой жизни бедняков-воришек, решивших приютить в своей не самой благополучной семье случайно встреченного на улице ребенка, признан лучшим и награжден «Золотой пальмовой ветвью».

#Palmarès #Awards #Clôture KORE-EDA HIROKAZU, PALME D’OR — MANBIKI KAZOKU (UNE AFFAIRE DE FAMILLE / SHOPLIFTERS)#Cannes2018 pic.twitter.com/DcWhc27B4U

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) 19 мая 2018 г.

Исполнительница главной роли в фильме «Айка» Сергея Дворцевого — актриса из Казахстана Самал Еслямова стала лучшей актрисой. Картина рассказывает о мигрировавшей из Киргизии в Россию женщине, которая оставляет ребенка в роддоме. По словам режиссера Дворцевого, он родился в Казахстане и знает, как там ценят детей, поэтому проблема оставленных казашками младенцев его волновала и тревожила. Он хотел узнать, понять и рассказать, что заставляет женщин отказываться от самого дорогого.

#Palmarès #Awards #Clôture SAMAL YESLYAMOVA, PRIX D'INTERPRÉTATION FÉMININE / BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS — AYKA de/by SERGEY DVORTSEVOY#Cannes2018 pic.twitter.com/PS7rgEL59N

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) 19 мая 2018 г.