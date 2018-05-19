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Главную награду Каннского кинофестиваля получила картина «Магазинные воришки» японского режиссера Хирокадзу Корээды
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Главную награду Каннского кинофестиваля получила картина «Магазинные воришки» японского режиссера Хирокадзу Корээды 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Участвовавшие в конкурсе российские фильмы «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого также не остались без наград.
71-ый Каннский кинофестиваль завершился триумфом японского режиссера Хирокадзу Корээды и его картины «Магазинные воришки». Российские режиссеры Кирилл Серебренников с фильмом «Лето» и Сергей Дворцевой с картиной «Айка» также претендовали на высшую награду, но были отмечены жюри в других номинациях.
Фильм о нелегкой жизни бедняков-воришек, решивших приютить в своей не самой благополучной семье случайно встреченного на улице ребенка, признан лучшим и награжден «Золотой пальмовой ветвью».
#Palmarès #Awards #Clôture KORE-EDA HIROKAZU, PALME D’OR — MANBIKI KAZOKU (UNE AFFAIRE DE FAMILLE / SHOPLIFTERS)#Cannes2018 pic.twitter.com/DcWhc27B4U
— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) 19 мая 2018 г.
Исполнительница главной роли в фильме «Айка» Сергея Дворцевого — актриса из Казахстана Самал Еслямова стала лучшей актрисой. Картина рассказывает о мигрировавшей из Киргизии в Россию женщине, которая оставляет ребенка в роддоме. По словам режиссера Дворцевого, он родился в Казахстане и знает, как там ценят детей, поэтому проблема оставленных казашками младенцев его волновала и тревожила. Он хотел узнать, понять и рассказать, что заставляет женщин отказываться от самого дорогого.
#Palmarès #Awards #Clôture SAMAL YESLYAMOVA, PRIX D'INTERPRÉTATION FÉMININE / BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS — AYKA de/by SERGEY DVORTSEVOY#Cannes2018 pic.twitter.com/PS7rgEL59N
— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) 19 мая 2018 г.
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