Обладатель Золотой пальмовой ветви рассказал о дальнейших планах

Японский режиссер Хирокадзу Корэеда получил награду за фильм про странную семью, и намерен развить эту тему в своих дальнейших работах, поскольку обладает значительным жизненным материалом.

Японский режиссер Хирокадзу Корэеда, который получил главную награду 71-го Каннского кинофестиваля — Золотую пальмовую ветвь, рассказал о своих дальнейших планах. Об этом пишут «Известия»

Как заявил Корэеда, он намерен продолжить снимать фильмы о проблематике семьи. Фильм «Магазинные воришки», который заслужил высшую награду Каннского фестиваля, снят на эту же тему.

Лента повествует о странной японской семье, которая находит на улице маленького ребенка и неожиданно решает его приютить. По словам режиссера, в этом фильме множество автобиографических моментов — например, у него в детстве тоже не было личной комнаты, и он наблюдал за взрослыми из шкафа, подобно маленькой героине фильма.