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Обладатель Золотой пальмовой ветви рассказал о дальнейших планах
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Обладатель Золотой пальмовой ветви рассказал о дальнейших планах 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Японский режиссер Хирокадзу Корэеда получил награду за фильм про странную семью, и намерен развить эту тему в своих дальнейших работах, поскольку обладает значительным жизненным материалом.
Японский режиссер Хирокадзу Корэеда, который получил главную награду 71-го Каннского кинофестиваля — Золотую пальмовую ветвь, рассказал о своих дальнейших планах. Об этом пишут «Известия».
Как заявил Корэеда, он намерен продолжить снимать фильмы о проблематике семьи. Фильм «Магазинные воришки», который заслужил высшую награду Каннского фестиваля, снят на эту же тему.
Лента повествует о странной японской семье, которая находит на улице маленького ребенка и неожиданно решает его приютить. По словам режиссера, в этом фильме множество автобиографических моментов — например, у него в детстве тоже не было личной комнаты, и он наблюдал за взрослыми из шкафа, подобно маленькой героине фильма.
Ранее стало известно, что казахстанская актриса Самал Еслямова получила приз Каннского фестиваля за лучшую женскую роль, исполненную в фильме российского режиссера Сергея Дворцевого. Награду Еслямова заслужила за воплощение образа в картине «Айка».
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