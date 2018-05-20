Обладателем «Золотой пальмовой ветви» стал японец

Фильм посвящен истории семьи бедного японского рабочего Осами, которая живет только на пенсию бабушки и промышляет мелкими кражами. Их жизнь меняется, когда отец семейства находит на улице маленькую замерзшую девочку. С этого момента семье предстоит пройти проверку на прочность, говорится на сайте фестиваля.

От России на «Золотую пальмовую ветвь» претендовал фильм Кирилла Серебренникова «Лето». Картине достался приз за лучший саундтрек. Также жюри фестиваля вручило приз актрисе Самал Еслямовой, сыгравшей в фильме российского режиссера Сергея Дворцевого «Айка», за исполнение лучшей женской роли.