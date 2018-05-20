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Режиссер Хирокадзу Корээда получил «Золотую пальмовую ветвь» 71-го Каннского фестиваля
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Главный приз в Каннах получил японский режиссер 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Сегодня на Лазурном берегу проходит церемония закрытия 71-го Каннского кинофестиваля. Важнейшее событие киноиндустрии проходило на юге Франции с 8 мая, в рамках которого проходила борьба между фильмами за "Золотую пальмовую ветвь". В этом году престижной награды был удостоен режиссер Хирокадзу Корреда за картину "Магазинные воры". В центре сюжета ленты — история о семье мошенников, которые усыновляют бездомного ребенка. Россию в этом году в основной программе представляли целых два фильма — "Лето" Кирилла Серебренникова и "Айка"' Сергея Дворцевого.
Напомним, что "Золотую пальмовую ветвь" 70-го фестиваля в Каннах получил фильм "Квадрат" режиссера Рубена Эстлунда. Гран-при достался картине «120 ударов в минуту» Робина Кампилло. Приза жюри в том году была удостоена лента Андрея Звягинцева «Нелюбовь».
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