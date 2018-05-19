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Самые интересные трактовки и версии произведений Чехова покажут на «Мелиховской весне»
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Самые интересные трактовки и версии произведений Чехова покажут на «Мелиховской весне» 

BFM.RU 2 часа назад
В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в 19-й раз пройдет Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». В программе традиционно спектакли по произведениям Чехова. Как передает РИА Новости, кроме того, в этом году состоятся кинопоказы и мастер-классы для актеров. Для маленьких зрителей впервые пройдет специальный Детский день. Фестиваль продлится с 19 по 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
В фестивале «Мелиховская весна» в этом году примут участие театры Москвы, Гродно, Самары, Сыктывкара, Перми и Йошкар-Олы. Состав театров утвердил экспертный совет, состоящий из известных российских театральных критиков.
В день открытия форума вначале в театральном дворе будет показан короткометражный фильм «Чайка», снятый на киностудиях Киргизии и России режиссером Еленой Стишовой. Это рассказ о том, как радетель русской культуры в киргизском аиле решил поставить с детьми чеховскую «Чайку».
В концертно-выставочном пространстве будет представлена авангардная опера, поставленная по сцене-монологу Чехова «О вреде табака». В числе исполнителей — всемирно известный музыкант Александр Гиндин и известный певец Илья Ушуллу.
Вечером на веранде главного дома чеховской усадьбы состоится торжественное открытие фестиваля. Это будет совсем не официальная церемония, а концертная программа — представление участников «Мелиховской весны» в стиле джаз-кабаре.
Главная цель фестиваля — показать самые интересные трактовки и версии произведений Чехова. В программе — обязательная «Чайка», и в этом году будут представлены три разные работы по форме и по сути. Это два спектакля Сыктывкарского театра драмы им. Славина и Гродненского театра кукол, а также один фильм Елизаветы Стишовой.
Также в день открытия будет показан фильм Юрия Грымова «Три сестры». Не обойдется фестиваль и без премьер — театр «Чеховская студия» музея-заповедника специально к «Мелиховской весне» готовит свою версию «Дяди Вани» в постановке режиссера Кирилла Лоскутова.
По традиции 24 мая в рамках фестиваля пройдет День Олега Ефремова, на этот раз в формате творческой встречи с выпускниками курса Ефремова в Школе-студии МХАТ.
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