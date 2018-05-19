Самые интересные трактовки и версии произведений Чехова покажут на «Мелиховской весне»

В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в 19-й раз пройдет Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». В программе традиционно спектакли по произведениям Чехова. Как передает РИА Новости , кроме того, в этом году состоятся кинопоказы и мастер-классы для актеров. Для маленьких зрителей впервые пройдет специальный Детский день. Фестиваль продлится с 19 по 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

В фестивале «Мелиховская весна» в этом году примут участие театры Москвы, Гродно, Самары, Сыктывкара, Перми и Йошкар-Олы. Состав театров утвердил экспертный совет, состоящий из известных российских театральных критиков.

В день открытия форума вначале в театральном дворе будет показан короткометражный фильм «Чайка», снятый на киностудиях Киргизии и России режиссером Еленой Стишовой. Это рассказ о том, как радетель русской культуры в киргизском аиле решил поставить с детьми чеховскую «Чайку».

В концертно-выставочном пространстве будет представлена авангардная опера, поставленная по сцене-монологу Чехова «О вреде табака». В числе исполнителей — всемирно известный музыкант Александр Гиндин и известный певец Илья Ушуллу

Вечером на веранде главного дома чеховской усадьбы состоится торжественное открытие фестиваля. Это будет совсем не официальная церемония, а концертная программа — представление участников «Мелиховской весны» в стиле джаз-кабаре.

Главная цель фестиваля — показать самые интересные трактовки и версии произведений Чехова. В программе — обязательная «Чайка», и в этом году будут представлены три разные работы по форме и по сути. Это два спектакля Сыктывкарского театра драмы им. Славина и Гродненского театра кукол, а также один фильм Елизаветы Стишовой.

Также в день открытия будет показан фильм Юрия Грымова «Три сестры». Не обойдется фестиваль и без премьер — театр «Чеховская студия» музея-заповедника специально к «Мелиховской весне» готовит свою версию «Дяди Вани» в постановке режиссера Кирилла Лоскутова