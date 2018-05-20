Обладатель «Золотой пальмовой ветви» рассказал о дальнейших планах

Обладатель «Золотой пальмовой ветви» за лучшую режиссуру Хирокадзу Корэеда рассказал, что планирует в дальнейшем снимать фильмы о семье, сообщает РИА «Новости»

"Это правда, что я расту с каждым своим фильмом и то, что я делаю фильмы про семью. С возрастом у меня изменилось видение семьи, того, какой она может быть", — сказал Корэеда.

Он отметил, что продолжит снимать фильмы про семью, так как его мысли по этому поводу продолжают изменяться.

Также режиссер рассказал, что часть сцен в его фильме «Магазинные воришки» была вдохновлена личным опытом.