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Обладатель «Золотой пальмовой ветви» рассказал о дальнейших планах
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Обладатель «Золотой пальмовой ветви» рассказал о дальнейших планах 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Газета.Ru
Обладатель «Золотой пальмовой ветви» за лучшую режиссуру Хирокадзу Корэеда рассказал, что планирует в дальнейшем снимать фильмы о семье, сообщает РИА «Новости».
"Это правда, что я расту с каждым своим фильмом и то, что я делаю фильмы про семью. С возрастом у меня изменилось видение семьи, того, какой она может быть", — сказал Корэеда.
Он отметил, что продолжит снимать фильмы про семью, так как его мысли по этому поводу продолжают изменяться.
Также режиссер рассказал, что часть сцен в его фильме «Магазинные воришки» была вдохновлена личным опытом.
Ранее сообщалось, что актриса из Казахстана Самал Еслямова получила награду Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.
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