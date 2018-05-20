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Актеру Алексею Гуськову исполняется 60 лет
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Актеру Алексею Гуськову исполняется 60 лет 

Teleprogramma.pro 45 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Будущий народный артист Российской Федерации родился в небольшом польском городке Бжег. Его отец был военным летчиком, который по долгу службы периодически переезжал. До шести лет Алексей жил в Польше, затем отца перевели в Киев, где тот спустя всего год погиб «при исполнении служебных обязанностей». Мама старалась привить сыну любовь к искусству и чувство прекрасного, а также сделать так, чтобы он ни в чем не нуждался. Алексей активно занимался спортом: футболом, тяжелой атлетикой, академической греблей и баскетболом. Артистичность в юноше разглядела его учительница математики и посоветовала попробовать себя в этой профессии. Мама восприняла интерес своего чада к сцене с восторгом, потому что сама была большой поклонницей театра. Гуськов стал участвовать в самодеятельных постановках и посещать театральный кружок. В 1979 году Алексей поступил в школу-студию МХАТ. После выпуска он стал работать в театре имени Пушкина, затем в Театре на Малой Бронной, пока не обрел себя по-настоящему в труппе Театра им. Евгения Вахтангова. Его успех в кинокарьере начался с роли бандита в фильме «Волкодав», что, к сожалению, на долгое время ограничило его амплуа на экране. Однако Гуськову удалось преодолеть бремя не слишком привлекательного образа, сыграв роль талантливого игрока в бильярд в картине «Классик». Настоящим триумфом стала работа в ленте Александра Митты «Граница: таежный роман», где Алексей выступил так же продюсером, наметив для себя новые горизонты в профессии. За долгую карьеру артист исполнил множество ролей, на его счету почти восемьдесят фильмов, множество спектаклей, в четырнадцати проектах он работал как продюсер.
На прошедшем только что фестивале в Каннах, Гуськов представил свой новый проект «Вечная жизнь Александра Христофорова», который он спродюсировал и сыграл главного героя — старого артиста, давно оставившего профессию и внезапно встретившего свою настоящую любовь… И хотя Пальмовой ветви юбиляру в этот раз не вручили, он вполне может чувствовать себя победителем.
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