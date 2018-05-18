В Каннах украинского режиссера «похвалили» за «Донбасс» 

Награду за лучшую режиссуру в рамках второй по значимости программы «Особый взгляд» 71-го Каннского кинофестиваля получила картина Сергея Лозницы. В фильме, живописующем «непричесанный» быт и упадок на востоке Украины, задействованы восемь актеров екатеринбургского «Коляда-Театра», передает "Уралинформбюро".
В «родословной» кино значатся пять стран: Германия, Украина, Нидерланды, Франция, Румыния. При этом режиссер работы Сергей Лозница, по рождению — белорус, не так давно получил украинское гражданство, а на производство ленты власти Украины выделили госфинансирование, пишет "Интерфакс".
Это второй по счету фильм Лозницы, в котором принимают участие актеры театра Николая Коляды. Светлана и Сергей Колесовы, сыгравшие в «Донбассе» заметные роли, в этом году прошлись по красной ковровой дорожке.
Сергей Лозница окончил ВГИК, живет в Берлине, снимает игровое и документальное кино по всему миру. Материалом для творческого осмысления кинохудожника чаще всего становится жизнь на постсоветском пространстве.
Результаты основного конкурса Каннского кинофестиваля будут объявлены 19 мая.