Биография Алексея Гуськова

Актер театра и кино, народный артист РФ Алексей Геннадьевич Гуськов родился 20 мая 1958 года в городе Бжег в Польше.

Когда Алексею исполнилось шесть лет, его семья переехала в Киев (Украина). Через год, при исполнении служебных обязанностей, трагически погиб отец, и мать воспитывала сына одна.

После окончания школы Гуськов поехал в Москву, где с 1975 по 1979 год учился в Московском высшем техническом училище имени Н. Э. Баумана (ныне — Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана ).

В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ, курс Виктора Монюкова

В этом же году дебютировал на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина в спектакле «Я — женщина» по пьесе Виктора Мережко

С 1986 по 1988 год — актер Театра на Малой Бронной, с 1988 по 1991 — экспериментального театра «Детектив», с 1991 по 1994 год — Театра им. Н. В. Гоголя (ныне Гоголь-центр).

В 1994 году вернулся в Московский драматический театр имени А. С. Пушкина.

С 2001 по 2010 год — актер МХАТ (с 2004 года — МХТ) имени А. П. Чехова.

В 2011 году был приглашен в Театр имени Евгения Вахтангова на роль Антипы Зыкова в постановку Владимира Иванова «Люди как люди» по пьесе Максима Горького «Зыковы».

В 2012 году был вновь приглашен Владимиром Ивановым на роль Дэвида в спектакль «Обычное дело» по пьесе Рэя Куни.

В сентябре 2013 года был принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.

В текущем театральном сезоне участвует в спектаклях «Евгений Онегин», «Люди как люди», «Улыбнись нам, Господи».

Алексей Гуськов также является актером кино, на его счету более 50 ролей.

Дебютной работой стала роль Володи Климова в фильме «Личное дело судьи Ивановой» (1985). Среди первых успешных работ: «Дикий пляж» (1990), «Волкодав» (1991), «Классик» (1998). Популярность актеру принесла главная роль Никиты Голощекина в сериале Александра Митты «Граница. Таежный роман» (2000).

Алексей Гуськов также снимался в фильмах «Охота на изюбря» (2005), «Турецкий гамбит» (2005), «Отец» (2007), «Август. Восьмого» (2012), «Белая гвардия» (2012), «Тонкий лед» (2015), «Личность не установлена» (2017) и др.

Алексей Гуськов успешно занимается продюсерской деятельностью. На его счету более 10 фильмов. Первая работа «Дорога в рай» (1993) была отмечена призом ФИПРЕССИ XI Венецианского фестиваля.

Среди его работ на этом поприще многие, ставшие известными фильмы: «Граница. Таежный роман» (200), «Мусорщик» (2001), «Раскаленная суббота» (2002) и др.

Он также выступил продюсером анимационных фильмов «Носки большого города» (2000), «Волшебная свирель» (1998), «Незнайка на Луне» (1997) и «Незнайка на Луне — 2» (1999).

С 1994 года — президент анимационной кинокомпании F. A. F.Entertainment.

В течение нескольких лет преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ.

Народный артист РФ (2007).

Лауреат Государственной премии РФ за роль Никиты Голощекина в сериале «Граница. Таежный роман» (2001).

Награжден орденом Дружбы (2013).

Женат вторым браком на актрисе Театра имени Вахтангова Лидии Вележевой. От первого брака — дочь Наталья. От второго брака есть два сына — Владимир, актер театра имени Маяковского, и Дмитрий.