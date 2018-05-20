Всероссийский фестиваль фильмов для детей и юношества впервые пройдет в Красноярске

Церемония открытия первого всероссийского фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой» пройдет в Красноярске. В день премьеры в кинокомплексе «Луч» жителям и гостям города покажут фильм «Бегство рогатых викингов». Об этом сообщает сайт «Newslab.ru».

Режиссером картины стал Илья Белостоцкий . Фильм снят по одноименной повести. «Бегство рогатых викингов» — это произведение о незабываемых летних каникулах, дружбе, чести и единстве, о временах, когда детей с трудом заставляли зайти домой с улицы.

По информации организаторов фестиваля, для нашего времени сценарий актуализировали. Сам режиссер будет на открытии фестиваля. Илья Белостоцкий расскажет о своем фильме и ответит на пару вопросов о профессии.

Церемония закрытия будет 24 мая. Там пройдет всероссийская премьера фильма «Моя жизнь» (режиссер Алексей Луканев ). Красноярцам покажут историю о футболисте, который с самого детства мечтал об успешной карьере. В картине поднимаются вопросы любви, честности и верности не только людям, но и себе.

В России картина выйдет в прокат только 31 мая. А 24 мая состоится предпремьерный показ, одновременно он пройдет в Красноярске в рамках фестиваля и в кинотеатре «Октябрь» в Москве.

Легендарные полярники соберутся в Красноярске 24 мая. Мероприятие приурочено к Дню Полярника и 20‐летию лыжной экспедиции «Россия — Северный полюс — Канада»