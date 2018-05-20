Петербуржцам выдали секреты современного кино

В Петербурге к акции «Ночь музеев» присоединились почти 100 площадок. Чтобы попасть ночью в музей, людям пришлось отстоять очередь. Самые популярные места — Мраморный дворец, планетарий, музей кошки и «Ленфильм» , передает корреспондент «МИР 24» Нахид Бабаев.

Одним из самых популярных мест в «Ночь музеев» является «Ленфильм», но чтобы попасть внутрь, нужно отстоять в очереди минимум минут 40. А все ради одного: «Ленфильм» обещал рассказать, что же такое кино.

Известный французский режиссер Жан-Люк Годар говорил, что фотография — это правда, а кино — это правда 24 кадра в секунду. Однако современные фильмы это скорее полуправда.

Современное кино — это все больше технологии. Зачем ради одной сцены ехать на другой конец света, если можно поставить машину на фоне рира и наложить любую необходимую картинку.

Большая часть декораций в кино тоже бутафорская. Например, дверь не железная, а деревянная — и сломать ее не составляет труда. Из настоящего это, конечно, в первую очередь костюмы. Они сшиты не только по старым эскизам, но и практически из тех же тканей. Ну и венец всего этого — актерская игра. Ее тоже никак не подделаешь.

Чтобы стать звездой, можно, конечно, поучиться на курсах сценического мастерства, тренировать голос, речь, но в кино можно попасть и без всего этого: «Ночь музеев» дает шанс.

Самое главное здесь можно приятное совместить с полезным — сфотографироваться и попасть в базу актеров «Ленфильма».

«Ленфильму», старейшей киностудии страны, в этом году исполнилось 100 лет.

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