Ещё
Петербуржцам выдали секреты современного кино
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Петербуржцам выдали секреты современного кино 

Мир24 1 час назад
В Петербурге к акции «Ночь музеев» присоединились почти 100 площадок. Чтобы попасть ночью в музей, людям пришлось отстоять очередь. Самые популярные места — Мраморный дворец, планетарий, музей кошки и «Ленфильм», передает корреспондент «МИР 24» Нахид Бабаев.
Одним из самых популярных мест в «Ночь музеев» является «Ленфильм», но чтобы попасть внутрь, нужно отстоять в очереди минимум минут 40. А все ради одного: «Ленфильм» обещал рассказать, что же такое кино.
Известный французский режиссер Жан-Люк Годар говорил, что фотография — это правда, а кино — это правда 24 кадра в секунду. Однако современные фильмы это скорее полуправда.
Современное кино — это все больше технологии. Зачем ради одной сцены ехать на другой конец света, если можно поставить машину на фоне рира и наложить любую необходимую картинку.
Большая часть декораций в кино тоже бутафорская. Например, дверь не железная, а деревянная — и сломать ее не составляет труда. Из настоящего это, конечно, в первую очередь костюмы. Они сшиты не только по старым эскизам, но и практически из тех же тканей. Ну и венец всего этого — актерская игра. Ее тоже никак не подделаешь.
Чтобы стать звездой, можно, конечно, поучиться на курсах сценического мастерства, тренировать голос, речь, но в кино можно попасть и без всего этого: «Ночь музеев» дает шанс.
Самое главное здесь можно приятное совместить с полезным — сфотографироваться и попасть в базу актеров «Ленфильма».
«Ленфильму», старейшей киностудии страны, в этом году исполнилось 100 лет.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Меган Фокс – 32: творческий путь одной из первых красавиц Голливуда Гарри Поттер в трусах и тигровых тапках привел фанатов в восторг Итоги 71-х Канн: «Золотую пальмовую ветвь» завоевал японец Хирокадзу Корээда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой22
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Как погиб «вождь краснокожих»22
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство14
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
01:00
Бузова согласна поехать на следующее «Евровидение»
Концерты
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение