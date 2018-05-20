К своему 60-летию Алексей Гуськов снимает фильм на вечную тему

Недавние работы: «Полина», «Идеаль». При этом и в российском кино новые работы Гуськова обращают на себя внимание. Например, сыгранный им Трофим Русанов фильме Виктора Демента «Находка». А на кинофестивале в Каннах, который сейчас проходит, Гуськов, как продюсер и исполнитель главной роли, представил новый фильм режиссера Евгения Шелякина «Вечная жизнь Александра Христофорова». Картина выйдет в российский прокат уже 18 октября.

Какое кино вы стремились сделать?

Алексей Гуськов: Кино хорошего настроения. В начале каждого проекта я всегда стараюсь поставить себя на место зрителя и задать себе вопрос: зачем я два часа своей и без того быстролетящей жизни просижу в темном зале? Сейчас я понимаю, что мне очень важно настроение, с которым люди выйдут из зала. Наш новый фильм можно смело назвать «комедией выходного дня». Это значит, что мы хотели бы, чтобы люди смогли пойти в выходные с друзьями или с семьей в кино и получить позитивный заряд. Фильм рассказывает о глубоких и важных вещах, но мы над ними смеемся. В этом отношении фильм мне очень близок, потому что я и сам в последнее время начал относиться к своей собственной жизни с некоторой иронией. Мой герой все время хочет знать, что про него скажут, когда он умрет. Не что после него останется, а именно, что про него скажут. Ему даже снится кошмар, что он умер, а на панихиду никто не пришел. Что делать, если жить осталось пару недель или месяц? Вот такой вопрос, например, мы себе задаем, но решаем все в комедийном ключе.

Почему вы согласились работать с молодым режиссером Евгением Шелякиным, у которого не так много проектов?

Алексей Гуськов: Я наверное молодой в душе человек, поэтому и работаю с поколением 40-летних. Вспоминая себя, знаю, что к этому возрасту уже есть опыт и есть заряд: что-то хочется сделать и нет боязни сделать это не так. Есть драйв, есть движение. Когда я увидел первый фильм Евгения Шелякина «Ч/Б», мне показалось, что умение поговорить о серьезных вещах в комедийном ключе у этого режиссера есть. Дальше была его «Пятница» с Данилой Козловским . Очень интересный по режиссуре проект. И новелла в фильме «Про любовь. Только для взрослых», продюсером которого была Анна Меликян

Кто снимался в вашей новой картине?

Вы сказали, что поднимаете жизненно важные вопросы. А что на самом деле важно?

Алексей Гуськов: Важно не то, что о тебе скажут, а то, что ты оставишь в памяти людей — слова ничего не стоят. Недавно англичане посчитали количество важных контактов у одного человека за всю жизнь. Имелись в виду действительно важные, те, что что — то в нем оставили: папа, мама, бабушка, дедушка, друзья, жены… Оказалось — не больше двухсот. Даже у самого коммуникабельного. Если вы сядете вечером, возьмете ручку, белый лист бумаги и попробуете записать свои — дай Бог, чтобы перевалили за 70.

Расскажите о съемках поподробнее.

Алексей Гуськов: Съемки длились 42 дня. Крепость, которую увидите в фильме, это Генуэзская крепость в Судаке. Там каждый год проходит турнир по названием «Генуэзский шлем». Взрослые люди переодеваются в доспехи, сражаются между собой, вполне серьезно реставрируют бои. «За короля!, За принцессу». Это забавно и сюрреалистично.

Где вы сейчас снимаетесь?

Алексей Гуськов: Я в Канны приехал со съемок и возвращаюсь на съемки фильма «Элефант», это пока его рабочее название. Режиссер Алексей Красовский уже довольно давно, около 7 лет, работал над этим сценарием, а два года назад предложил его мне. История про детского писателя, который больше не хочет писать книги.

Вообще я люблю называть себя артистом темы. Жизнь меняется, я меняюсь с ней, старые свои фильмы не пересматриваю. Возвращаясь к вопросу, почему я сейчас работаю с 30— 40 летними, надеюсь, что я им тоже чем-то интересен, артиста же не навяжешь. Наверняка они видят, что я тоже размышляю о сегодняшнем дне, а не копаюсь в прошлом. В «Вечной жизни Александра Христофорова» мой герой сначала рубится как гладиатор, а потом должен всех прощать в Павильоне «Христианство». А попробуй это прощение из себя выдави!

Мне было очень приятно, когда коллеги посмотрели мой новый фильм и кто-то сказал, что наша жизнь — такое же сумасшествие и похожа на наш парк аттракционов. К своим 60 годам я начинаю сам это думать. Мы живем в сумасшедшем мире. Справа у тебя наперсточники, а слева — накаточники. А ты заплатил деньги за вход, едешь по парку, и все тебе что-то впаривают. Это касается всех стран, я же много езжу -все превратилось в какой-то аттракцион.

Но вам легче жить? Вы знаменитый актер, защищены…

Алексей Гуськов: И дальше что? Где мне легче? В ДЭЗе? Ну, если только я аккредитацию в Канны легче получил… Я живу как и все. Также болею. У меня маме 84 года. Две внучки — все те же проблемы. И всех нас, как и моего героя, куда-то в жизни переквалифицируют.

А в вашей картине есть специфические российские элементы, которые рассказывают иностранцам о жизни в России?

Алексей Гуськов: Конечно есть. Вы знаете все мои работы с 2008 года в европейском кино — я не добирался до американского. Их опыт состоит в том числе в одной простой вещи. Я всегда спрашиваю западных режиссеров, зачем я им? Для чего я нужен в этом сценарии, в этом фильме? На Западе есть свои замечательные актеры. Я искренне задаю этот вопрос. И они всегда отвечают, что, мол, в Вас есть славянская душа. То, как они ее понимают. Некий страдательный залог. То, что мы определенным образом все видим и ощущаем. И как-то по Достоевскому все эти вещи переживаем и страдаем. И в моем фильме тоже есть русская ментальность, некое желание извиниться. В нас, в русских, есть эта способность извиниться, за любой прожитый день, да и даже за интервью — если не ответил на ваш вопрос.

О чем фильм?

Когда-то известный актер, Александр Христофоров сегодня работает простым статистом, он изображает римского гладиатора в курортном парке аттракционов. Александр, а для друзей просто Шурик, живет одним днем и испортил в своей жизни уже все, что мог. Сын отказывается с ним встречаться, бывшая жена считает опасным для общества, врачи поставили ему достаточно неутешительный медицинский диагноз. Но Судьба делает ему неожиданный подарок, она дарит ему любимую женщину и шанс измениться самому и изменить свою жизнь.

Дословно

Евгений Шелякин, режиссер:

Пару лет назад на фестивале в Онфлере я увидел мощную спину Алексея Гуськова, который рассказывал что-то смешное собеседнику. И практически без паузы этот харизматичный мужчина, резко повернувшись ко мне, выпалил: «А у тебя кино — очень хорошее! Далеко пойдешь. Давай что-нибудь сделаем вместе». Речь шла о моем дебютном фильме: «Ч/Б». Прошел год. И совершено внезапно мне звонит народный артист Гуськов с предложением снять кино на сложную тему. Я заинтересовался.

Сложные темы в кино вызывают у меня положительные вибрации. «Но при этом надо все сделать легко, с юмором». Тут я понял, что Алексей нашел правильно адресата своим устремлениям. Тема мне понравилась. Материал — совершенно мой. То есть, какой-то размашисто-хулиганский декаданс со щемящим сердечником. Оставалось только масштабно, на уровне фундамента переписать сценарий. Это я и сделал с Пашей Усачевым. Надо сказать, что человек, искренне верящий в свою идею, может свернуть горы. Это и делал продюсер Гуськов на пути к съемкам и во время оных. Было очень сложно закрутить машину строительства сложных декораций в истерической крепости, например, но эту задачу он, совмещая с нелегким актерским трудом, выполнил прекрасно. Кино получилось ни на что непохожее, яркое, даже немного панковское. Я рад, что высказался на очень волнующие меня темы отношения к надежде, смерти, богу, родительской ответственности и ответственности за свои поступки. Получилось упруго, шально и азартно. В общем, комедия на серьезные темы. Как и хотели.