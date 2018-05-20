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С 22 по 30 мая в столице пройдёт IV Еврейский кинофестиваль
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С 22 по 30 мая в столице пройдёт IV Еврейский кинофестиваль 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
С 22 по 30 мая в Москве пройдёт IV Еврейский кинофестиваль, в рамках которого покажут более 50 фильмов из 15 стран.
Основная идея фестиваля — рассказ о еврейской культуре в разных её ответвлениях: жизнь народа в диаспоре и Израиле, искусство, религия, вопросы идентификации, семейные ценности, история евреев XX века.
«В этом году у нас есть картины, посвящённые проблематике отрицания или замалчивании памяти Холокоста, несколько фильмов на тему сексуальных меньшинств, а также попытке осмысления еврейской истории современной молодежью. Особенную радость у меня вызывает присутствие в программе нескольких экспериментальных работ», — следует из слов программного директора фестиваля Вани Боуден.
Уточним, кинопоказы и специальные мероприятия фестиваля пройдут на ведущих культурных площадках столицы, в том числе в Музее современного искусства «Гараж», Еврейском музее и Центре толерантности, киноцентре «Октябрь», Центре документального кино и кинозале «ГУМ».
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение С 22 по 30 мая в столице пройдёт IV Еврейский кинофестиваль появились сначала на Москва Меняется.
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