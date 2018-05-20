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Президент США — женщина нетрадиционной ориентации, такое возможно только в кино
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Президент США — женщина нетрадиционной ориентации, такое возможно только в кино 

Аргументы Недели 3 часа назад
Голливудская звезда Дженнифер Энистон, бывшая жена Бреда Питта, сыграет первую женщину-президента США нетрадиционной сексуальной ориентации.
Как пишет издание Variety, новый комедийные политический комедийный сериал уже начали снимать в Америке. Сценарий к сериалу «Первые леди» написала писательница и комедийная актриса Тиг Нотаро, она же и играет вторую леди Америки — жену президента.
Сериал должен показать, что женщина с нетрадиционной ориентацией может добиться всего, даже стать главой государства. При этом, подчеркивают сценаристы, «за каждой великой женщиной стоит другая великая женщина».
В написании сценария участвовала и реальная супруга Нотаро — Стефани Аллен.
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