Президент США — женщина нетрадиционной ориентации, такое возможно только в кино

Голливудская звезда Дженнифер Энистон , бывшая жена Бреда Питта, сыграет первую женщину-президента США нетрадиционной сексуальной ориентации.

Как пишет издание Variety, новый комедийные политический комедийный сериал уже начали снимать в Америке. Сценарий к сериалу «Первые леди» написала писательница и комедийная актриса Тиг Нотаро, она же и играет вторую леди Америки — жену президента.

Сериал должен показать, что женщина с нетрадиционной ориентацией может добиться всего, даже стать главой государства. При этом, подчеркивают сценаристы, «за каждой великой женщиной стоит другая великая женщина».

В написании сценария участвовала и реальная супруга Нотаро — Стефани Аллен.

Это неполный текст новости