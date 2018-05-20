Киношедевры, рожденные в Крыму

На пороге лето, а это значит, что пришла пора отпусков и солнечных курортов. Многие наверняка отправятся в Крым — во всесоюзную здравницу, ведь он всегда считался одним из самых популярных мест для отдыха. Но мало кто знает, что Крым — это еще и знаменитая киноплощадка. Мягкий климат полуострова, лазурное море и заснеженные горы — о такой натуре мечтает каждый режиссер. Неслучайно в советское время он считался эдаким «Голливудом», ведь здесь снимали любимые всеми картины. Среди них «Кавказская пленница» и «Иван Васильевич меняет профессию». Какие еще фильмы создавали в Крыму и сколько за съемки получают местные жители?

Невероятно, но факт

Кем стали юные актеры

Все помнят знаменитую сцену из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Именно ради нее Леонид Гайдай отправился в солнечную Ялту. Поклонники режиссера могли заметить, что почти в каждой его картине есть эпизод, снятый в Крыму. А некоторые фильмы — к примеру, «Спортлото-82» и «Кавказская пленница» сняты там полностью.

Горные пейзажи из «Кавказской пленницы» были сняты в районе Алушты, в селе Лучистом. А сегодня по тропинкам, где прошли Наталья Варлей Александр Демьяненко , водят экскурсии. Здесь же, в Алуште, а также на набережной Судака и в поселке Новый Свет снимали популярный советский ромком «Три плюс два».

Экзотики требовала и экранизация романа Джека Лондона «Сердца трех». Природа Крыма отлично подходит для изображения опасных приключений в Южной Америке. Съемки проходили в Массандровском и Юсуповском дворцах. Кстати, архитектурные жемчужины полуострова — излюбленная натура многих режиссеров. Не исключение и Воронцовский дворец в Алупке. Краевед Надежда Ковалевская рассказывает: архитектура этого комплекса настолько многогранна, что здесь можно снимать разные эпохи, культуры и страны.

«В 1976 году в Алупкинском дворце снимали фильм «Небесные ласточки». За контрфорсами прятались ученицы пансиона, здесь же прогуливался Флоридор, он же Селестен — Андрей Миронов . Ну а в роли главной героини снималась 14-летняя Ия Нинидзе », — рассказала старший научный сотрудник «Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника» Надежда Ковалевская.

Одну из ярких сцен фильма «Десять негритят» — убийство дворецкого — тоже снимали здесь. Интерьеры дворца можно увидеть и в «Алых парусах» Александра Птушко , и в «Обыкновенном чуде» Эраста Гарина . Сколько всего снято фильмов в Воронцовском дворце, сотрудники сказать затрудняются. Это десятки картин. Настоящая кинозвезда и Ливадийский дворец. Здесь снимали «Собаку на сене» по произведению испанца Лопе де Вега. «На этой скамейке, в этом месте, снималась тоже одна из памятных сцен, где Терехова поет романс „Любовь, любовь, зачем ты мучаешь меня“, — старший администратор „Ливадийского дворцово-паркового музея-заповедника“ Ирина Картошкина.

Ну и как не вспомнить легендарного Ихтиандра! Большую часть съемок „Человека-амфибии“ режиссеры Владимир Чеботарев Геннадий Казанский провели у бухты Ласпи. Вода там, как и требовалось по сюжету, самая прозрачная на полуострове.

Но пока кинотворцы наслаждаются благодатной натурой Крыма, местные жители тоже не упускают возможности интересно провести время. К примеру, поучаствовать в массовке. Старший машинист ялтинской канатной дороги Андрей Параил до сих пор отчетливо помнит тот день, когда он, не отрываясь от работы, снялся в одном из эпизодов фильма „Асса“. Было это 30 лет назад.

А вот на счету у жителя Феодосии Дмитрия Некравцева уже 11 картин. Среди них исторический блокбастер „Викинг“ и сериал „Золотая орда“. Съемки могут занимать несколько дней, но после монтажа останутся только секунды.

»В «Монахе и бесе» меня хорошо видно — где-то час 18 минут я проходил, когда они зашли в Иерусалиме к фонтану спросить, где они находятся. И как раз им навстречу проходят люди, и я как раз иду, у меня еще такой сверток в руке, я там с бородой, сейчас борода не такая», — рассказал Дмитрий Некравцев.

По профессии Дмитрий — газоэлектросварщик пятого разряда. Сниматься в массовке решил из любопытства. А гонорар за смену в 500 рублей считает символическим. К слову, каскадеры в массовых сценах получают немного больше — до тысячи рублей. А вот дублер популярного актера, к примеру Гоши Куценко , заработает около двух тысяч. Впрочем, крымчане рады помочь режиссерам и за просто так. С удовольствием пускают съемочные группы в свои дома и сады, отдают любой подходящий реквизит, в том числе и автомобили. Ведь узнать в большом кино родные места по-настоящему бесценно.

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