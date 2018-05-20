5 талантливых молодых актеров, о которых вы еще услышите

Тимоти Шаламе

Еще недавно Тимоти Шаламе знали только как актера, который играет второстепенных персонажей, и как бывшего бойфренда дочери Мадонны. Но за свою первую же главную роль в гей-драме «Зови меня своим именем» он получил номинацию на «Оскар» и мог бы стать самым молодым лауреатом, но проиграл Гэри Олдману , что нисколько не стыдно (всем срочно смотреть «Темные времена» на языке оригинала!).

Когда-то такого же успеха добилась Одри Хепберн , правда она свой «Оскар» за «Римские каникулы» все же забрала. Теперь все наперебой пророчат Тимоти или вечную славу, или то, что он всегда будет заложником амплуа томного красавчика. Знаем только, что этот парень уже снялся в «Леди Берд» Греты Гервиг , скоро сыграет короля Генри V, и в ближайший год его ждет еще как минимум четыре проекта. Он резко ворвался в Голливуд, и, кажется, планирует там задержаться.

Милли Бобби Браун с 10 лет снимается в рекламе, но настоящую популярность ей принесла роль девочки с именем Одиннадцать в научно-фантастическом сериале «Очень странные дела». Сразу после выхода первого сезона с актрисой заключили контракт представители модельного агентства AMG Models. Дизайнер Раф Симонс признался, что фанатеет от Милли и предложил ей стать лицом линейки Calvin Klein by Appointment, посвященной необычной женской красоте.

Позже по приглашению Николя Жескьера, модельера и еще одного поклонника «Очень странных дел», она снялась для Louis Vuitton и Converse. На ее счету обложки для Teen Vogue, W magazine, Empire Magazine, Interview, LˈOfficiel и Variety и множество телевизионных премий. А в марте 2019 выйдет первый полнометражный фильм с ее участием — «Годзилла: Король монстров».

Том Холланд получил роль в перезапуске франшизы о Человеке-пауке в 21 год и стал самым молодым актером, сыгравшим этого супергероя. Предыдущим исполнителям, Тоби Магуайру и Эндрю Гарфилду, было 25 и 26 соответственно. Кстати, на пробах он обошел, в том числе, и Тимоти Шаламе, которому роль тогда не досталась.

Из-за радости (или болтливости) Том Холланд в интервью так часто раскрывал секреты и сюжетные повороты фильма «Человек-паук: возвращение домой», что сценарий новых «Мстителей» ему давали читать порционно, а финал и вовсе скрывали до последнего. Да, такие спойлеры фанаты бы точно никогда не простили Тому!

Аню Тейлор-Джой начали узнавать после ее роли в фильме ужасов «Ведьма». До нее она проходила пробы для «Малефисенты», но работу не получила. Позже в интервью актриса призналась, что очень долго рыдала из-за этой неудачи, но потом сконцентрировалась на других фильмах. СМИ называют ее то инопланетянкой, то мультяшкой — внешность у девушки, правда, необычная. Именно из-за этого ее часто приглашают играть в триллерах и хоррорах. М. Найт Шьямалан снял Аню в своем фильме «Сплит», после которого она получила номинации на премии «Лондонского кружка кинокритиков» и BAFTA. А скоро она вместе с Мэйси Уильямс и Чарли Хитоном сыграет в фильме «Люди Икс: новые мутанты».

Финн Вулфард

Финн — партнер Милли Бобби Браун по сериалу «Очень странные дела» и звезда триллера «Оно». Он не только начинающий актер, но и музыкант — его группа Calpurnia готовится к записи первого альбома на канадском лейбле Royal Mountain Records. Пока весь мир восхищается красотой, кудряшками и огромными глазами Финна, он концентрируется на актерской карьере. Скоро в прокат выйдет экранизация книги Донны Тартт «Щегол», где он снимется вместе с еще одним молодым актером Голливуда Энселем Элгортом, звездой фильмов «Малыш на драйве» и «Виноваты звезды».