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Рецензии на фильмы фестиваля «Победили вместе»
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Рецензии на фильмы фестиваля «Победили вместе» 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
В этом году на фестивале «Победили вместе» представлено много различных документальных картин. Несмотря на то что заявлен фестиваль как военно-патриотический, зрителям и членам жюри были представлены совершенно разнообразные по тематике фильмы. Одной из ярких и интересных лент стала «Жизнь с бактериями» Андрея Тимощенко и Станислава Ставинова.
Андрей, конечно, находка для журналистов и документалистов. Редкий учёный, который совершает свои мини-открытия с неподдельным интересом, живой реакцией и доступными простым смертным комментариями. С одной стороны, он не скрывает того, что знает: его снимают камеры. В паре эпизодов даже кажется, что он пытается сказать зазубренную интересную фразу. Но большую часть времени он ведёт себя так, как будто камера и человек за ней — это вольный слушатель, попавший к нему на лекцию. Он хочет рассказать и показать, что микробиология — это круто. И у него получается проделать этот трюк…
Полную рецензию читайте по ссылке
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