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И примадонна, и рок-звезда: Алла Пугачева облачилась в косуху
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И примадонна, и рок-звезда: Алла Пугачева облачилась в косуху 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Зачем певица Алла Пугачева гуляла вдоль железнодорожных путей, как оказалась в подмосковном супермаркете подружка Джеймса Бонда — Ева Грин, и почему в новом фильме актер Дмитрий Нагиев отказался от образа шутника и балагура? Телеканал «МИР 24» сделал обзор самых ярких событий из жизни знаменитостей.
Певица Алла Пугачева примерила на себя образ рок-звезды. В косухе, массивных цепях и рваных джинсах примадонна снялась в новом клипе своего стилиста и близкого друга Алишера. Детали сюжета неизвестны, но первые кадры намекают, что зрителей ждет что-то необычное. У железнодорожного полотна Пугачева произвела настоящий фурор. Ее работоспособности и жизнелюбию позавидовала вся съемочная команда. Ведь не каждый артист в 69 лет смог бы так смело пройти вдоль рельсов.
Тем временем, другую голливудскую звезду Еву Грин тоже застали в непривычных интерьерах. На днях французскую актрису заметили в обычном подмосковном супермаркете. Грин покупала продукты и охотно фотографировалась с узнавшими ее фанатами. Оказалось, в Звездном городке актриса приступила к съемкам фильма «Proxima» французского режиссера Алис Винокур. По сюжету Грин играет астронавта, который готовится к полету на Международную космическую станцию. А пользователи соцсетей уже шутят: того гляди, скоро в сельском ларьке и Джорджа Клуни встретишь!
Наши идут! Российский режиссер Сарик Андреасян показал свою драму «Непрощенный» в Каннах. Картина основана на реальных событиях и рассказывает о трагической судьбе архитектора Виталия Калоева, который в авиакатастрофе над Боденским озером потерял всю свою семью. Не найдя справедливости в суде и не дождавшись раскаяния диспетчера, по вине которого произошла трагедия, Виталий решает отомстить. В роли Калоева — Дмитрий Нагиев. Актера настолько потряс сценарий картины, что он, не раздумывая, согласился сниматься. Эту историю уже экранизировали в Голливуде — там главную роль сыграл Арнольд Шварценеггер. Правда, в мировом прокате фильм провалился. Посмотрим, как примет новую ленту российский зритель. «Непрощенный» появится на экранах в сентябре.
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