Интервью с начинающим режиссером Еленой Буяковой в рамках фестиваля «Победили вместе»

В рамках 14 международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе» прошел конкурс студенческих работ, участие в котором принимают фильмы начинающих кинематографистов о культуре, литературе, войне, исторической памяти, семейных ценностях, геополитике. Членам жюри предстоит непростой выбор, ведь среди участников оказалось много достойных кандидатов на победу. Одной из самых теплых и искренних работ на конкурсе киношкол оказалась короткометражная картина «Пусть скрипки играют» студентки БГАИ Елены Буяковой. Фильм рассказывает о жизни белорусского скрипача и преподавателя Зеленина Вячеслава Михайловича. Мы пообщались с Еленой и узнали о том, как ощущают себя молодые режиссеры на подобных фестивалях.

Расскажи, что дает участие в конкурсе студенческих работ начинающим режиссерам?

— Во-первых, общение. Это и полезные знакомства, и перенятие опыта. Во-вторых, для создания любой гениальной вещи нужна хорошая и прочная база. Так же и в музыке — чтобы начать писать произведения, нужно сначала освоить ноты, гаммы, классику, а потом уже переходить на другие жанры и направления. Я считаю, что в кинематографе ситуация схожая. Нужно сначала долго учиться у опытных мастеров, начинать видеть картинку с разных ракурсов и смотреть на вещи под другим углом. Здесь есть возможность получить этот опыт, чтобы потом в итоге лучше понимать себя и сформировать свое видение.

Для многих людей, которых я здесь встречала, это не дебют, они работали над фильмами раньше, и случайных людей тут нет. Здесь собираются те, кто живут кинематографом, и этот фестиваль –еще один шажочек к осуществлению мечты.

Елена Буякова

Почему именно документальное кино? Оно сложнее или проще, чем игровое?

— С одной стороны — сложнее, а с другой — проще. Сложность в том, что при создании документальной картины сталкиваешься с моральной стороной вопроса. Я думаю, о чем я могу говорить, о чем — нет. Настоящий документалист должен делать все ради своего фильма, и у многих людей это вызывает проблемы. Некоторые не могут переступить через себя, считают некорректным показывать какие-то вещи. В игровом кино все несколько иначе. Когда ты приходишь на площадку, у тебя уже есть готовый план — все должно быть по сценарию, четко соответствовать картинке в голове. С документальными фильмами ты никогда не знаешь, что может произойти в следующий момент. Это достаточно гибкий процесс, поэтому достаточно продумать лишь общую форму картины. Подходы к документальным фильмам и игровым совершенно разные.

Ты бы хотела посвятить себя документальному кино или попробовать себя в разных жанрах?

— Моя мечта — снимать игровое кино. Я стремлюсь к этому, но при этом документалистика мне очень интересна. В идеале я бы занималась и тем, и тем.