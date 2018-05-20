Паулина Андреева обратилась в больницу из-за укуса клеща

29-летняя актриса Паулина Андреева приехала на консультацию в одну из московских больниц. Молодую женщину осмотрел доктор и провел необходимые манипуляции. По данным Рен ТВ актрису укусил клещ, поэтому медработник осмотрел место укуса, обработал и сделал необходимый укол, со здоровьем актрисы все в порядке.

Паулина Андреева стала популярной после съемок в сериале «Метод». Личную жизнь актрисы активно обсуждают после того, как она перестала скрывать свой роман со знаменитым режиссером Федором Бондарчуком . Паулина Андреева родилась в Санкт-Петербурге, окончила школу-студию МХАТ, после обучения ее приняли в труппу МХТ им. Чехова. На сцене театра в спектакле "№13D" ее увидел Федор Бондарчук и был очарован и талантом, и красотой Паулины.

"По тем немногим ролям, которые мне удалось сыграть в кино, я не чувствую, что ко мне присоседилось какое-то конкретное амплуа. «Метод», «Саранча»: роли в этих фильмах далеки от образа роковой красавицы. Поэтому я не чувствую напряжения в этом смысле. А играть комедию «№ 13D»: это тоже был и вызов, и риск, " — рассказывала Паулина, которая предпочитает говорить в интервью о работе, а не о личной жизни.

Андреева и Бондарчук посещают вместе все светские мероприятия, и говорят, что им друг с другом повезло.

Паулина Андреева говорит, что почти все ее мечты уже воплотились в жизнь. Осуществилась даже то, о чем она не смела мечта — это встреча и отношения с Федором Бондарчуком: «То, о чем я даже не мечтала, связано с Федором. И с нашей встречей. Не могу ответить на этот вопрос по-другому, потому что это правда, хотя я и не люблю об этом говорить…»

Паулина Андреева связывает мечты о будущем с семьей: «Я хочу, чтобы моя жизнь не была бессмысленной, хочу, чтобы у меня была любимая семья и дети. Профессия идет следом. Я поняла это тогда, когда уехала из Санкт-Петербурга и оказалась одна в Москве. Только тогда я поняла, насколько важна связь с семьей…»