«Коммерсантъ» подсчитал доходы супергероев блокбастеров

Супергерои, такие как Человек-паук, Бэтмен, Супермен, действуют в каждом десятом из 700 блокбастеров, собравших в мировом прокате более $200 млн Как отмечает сайт газеты «Коммерсантъ» , знаковую отметку в $1 млрд удалось преодолеть семи фильмам этого жанра, а если считать с учетом уровня инфляции, то таких фильмов получится десять.

Как отмечает издание, при составлении рейтинга отправной точкой являлись кассовые сборы кинофильмов. Доходы от продаж DVD, телепродукции, продаж товаров с символикой в расчет не принимались.

Данные о мировых кассовых сборах фильмов, в которых действуют супергерои, взяты с сайта Box Office Mojo. Для картин, которые еще идут в прокате, приведены данные по ситуации на 14 мая 2018 года. Сборы фильмов прошлых лет были пересчитаны в доллары 2018 года с учетом инфляции. Если в фильме действуют несколько супергероев, общий показатель делился на их число. Обладающие сверхспособностями злодеи в расчет не принимались. Также не учитывались фильмы, персонажи которых превратились в героев комиксов уже после выхода фильма на экран. Показатель каждого персонажа равен сумме его показателей во всех фильмах, где действовал данный персонаж.

Самым выгодным для кинематографистов супергероем оказался Человек-паук. Его киносборы от восьми картин в общей сложности превысили $5 млрд Человек-паук стал известен публике в 1962 году, в эпоху революционных перемен общемирового масштаба. Дата рождения оказалась очень удачной. Супергерой-подросток прекрасно вписался в 1960-е, время молодежного бунта.

Человек — летучая мышь, он же Бэтмен, он же Темный рыцарь, обходит всех остальных участников рейтинга по числу блокбастеров, в которых он действует, — их девять. Но лишь один из этих девяти фильмов сумел пересечь знаковую отметку в $1 млрд — «Темный рыцарь» 2008 года. А благодаря работоспособности Бэтмен все же собрал более $4 млрд и занял второе место в рейтинге.

На третьей позиции — Железный человек, геройствовавший то в компании Мстителей, то соло. Если бы результаты трех фильмов о Мстителях не делились на огромное число персонажей, показатели этого героя могли быть еще выше. А так — третье место, более $3 млрд в общей сложности, один сольный фильм с миллиардными сборами и участие еще в четырех картинах-миллиардниках.

80-летний Супермен наглядно демонстрирует, что до сих пор пребывает в возрасте счастья. Сорок лет назад фильм «Супермен» собрал в прокате $300 млн, примерно соответствующие современным $1,2 млрд

В последние годы самый старый из супергероев появляется на экране уже не в одиночку, а в компании. Но даже всей компанией Супермену и его соратникам из Лиги справедливости не удается собрать больше $1 млрд за один фильм, тогда как их конкурентам-Мстителям подобное удавалось неоднократно. Тем не менее, у Супермена четвертое место в нашем рейтинге.

На пятом месте — Черная пантера. Недавно Черная пантера поставила абсолютный рекорд среди супергероев по сборам за сольный фильм — $1,34 млрд, а прокат «Черной пантеры» еще продолжается.

На шестом месте рейтинга — Капитан Америка, чей псевдоним в российском прокате старательно выбрасывают из названий фильмов, заменяя его на «Первый мститель».

На седьмой позиции впервые появляется не супергерой, а супергероиня. Чудо-женщина, икона феминизма. Хотя ее сольный фильм не дотянул до миллиарда, но благодаря участию этого персонажа в еще двух картинах суммарный показатель составил $1,25 млрд

На последних трех строчках рейтинга — пестрая компания. Росомаха из Канады, Черная вдова из СССР и Тор из Асгарда (это в древней Скандинавии).