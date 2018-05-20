Обладатель Золотой пальмовой ветви продолжит снимать кино про семью

Японский режиссер Хирокадзу Корэеда, обладатель Золотой пальмовой ветви 71-го Каннского кинофестиваля, заявил, что продолжит снимать картины про семью.

Он отметил, что тема семьи всегда интересовала его и он «растет» с каждым своим фильмом. «С возрастом у меня изменилось видение семьи, того, какой она может быть», — признался Корэеда в беседе с журналистами в воскресенье. Поэтому, по словам режиссера, он продолжит заниматься этой темой, и у него «всегда разные мысли по этому вопросу», передает РИА Новости

Говоря о фильме «Магазинные воришки», который и получил Золотую пальмовую ветвь, Корэеда рассказал, что некоторые моменты он снимал, руководствуясь своим личным опытом. Так, рассказал режиссер, в детстве у него не было своей комнаты, поэтому он жил в шкафу, наблюдая оттуда за окружающим миром.