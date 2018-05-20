Ещё
Во Франции подвели итоги Каннского кинофестиваля
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Во Франции подвели итоги Каннского кинофестиваля 

Авторадио 1 час назад
Во Франции подвели итоги Каннского кинофестиваля — одного из главных кинофестивалей планеты. Золотую пальмовую ветвь в этом году получил режиссер из Японии Хирокадзу Корэеда за фильм «Магазинные воришки». Картина рассказывает о мелких мошенниках, которые приютили бездомного ребенка и стали семьей. Приз за лучшую женскую роль достался актрисе, которая сыграла в российском фильме, Самал Еслямова. «Айка» — драма о мигрантке, которая приезжает в столицу на заработки и сталкивается с трудностями. Рожает ребенка, бросает его, а потом начинает искать. Отметили в Каннах и саундтрек к картине «Лето» Кирилла Серебрянникова о молодости Виктора Цоя, там звучала музыка группы «Звери».
Авторадио: последние новости
Театральный футбольный турнир Ermolova Cup пройдет на стадионе «Лужников» 21 мая Фильм Константина Хабенского "Собибор" стал лидером российского проката в День Победы Победителем ММКФ стал российский фильм «Царь-птица»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Какие-то фрики»: наши звезды в «лихие» 1990-е24
Как живут актёры с дефектами внешности4
Американец может преобразиться в любого киногероя
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Как погиб «вождь краснокожих»23
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
01:00
Бузова согласна поехать на следующее «Евровидение»
Концерты
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение