Во Франции подвели итоги Каннского кинофестиваля — одного из главных кинофестивалей планеты. Золотую пальмовую ветвь в этом году получил режиссер из Японии Хирокадзу Корэеда за фильм «Магазинные воришки». Картина рассказывает о мелких мошенниках, которые приютили бездомного ребенка и стали семьей. Приз за лучшую женскую роль достался актрисе, которая сыграла в российском фильме, Самал Еслямова. «Айка» — драма о мигрантке, которая приезжает в столицу на заработки и сталкивается с трудностями. Рожает ребенка, бросает его, а потом начинает искать. Отметили в Каннах и саундтрек к картине «Лето» Кирилла Серебрянникова о молодости Виктора Цоя, там звучала музыка группы «Звери».