Роковой сценарий Алексея Балабанова

Старея, фильмы уходят с киноэкранов. Облетают, как пожелтевшие листья. В худшем случае забываясь, в лучшем — обретая вторую жизнь на ТВ. Там им сначала отводится прайм-тайм, а потом, постепенно, из лучшего эфирного времени их выдавливает нечто более актуальное, часто — сиюминутное.

И в этом смысле показательно и здорово, что РЕН ТВ не побоялся отдать два дня своего вещания, 18 и 19 мая, киноработам Алексея Балабанова , отдав таким образом дань памяти режиссеру, умершему уже пять лет назад.

Необычный, со своим взглядом, Балабанов стал, думается, главным режиссером постперестроечной России: именно он создал фильмы, отражавшие самые острые, болезненные гримасы 1990-х и миллениума.

Его правду иногда было крайне трудно принять, ибо она была слишком нелицеприятна. Все, от «Брата» и «Про уродов и людей» до шокирующего «Груза 200» поднимало в людях как волны восторга, так и приступы протеста; Балабанов загонял зрителей в западню с зеркальными стенами — из нее некуда было выбраться, она отражала человека и его метания без искажений, безжалостно. За 54 года Балабанов снял 14 игровых фильмов, не считая любительских и документальных, — прилично, но и мало для такого колосса.

А самое горькое в том, что еще более интересными и многообещающими были его неосуществленные проекты. И все они — из серии тех, кто бесполезно перепоручать кому бы то ни было. Фильм Балабанова «Река» о прокаженных должен был стать событием, но погибла актриса, игравшая главную роль — Туйяра Свинобоева; не снялся «Американец» и фильм о бандитской молодости Сталина. И лента «Мой брат умер», в которой Балабанов хотел видеть Олега Гаркушу Ренату Литвинову . Без Балабанова этих фильмов не снять. Самое горько в этой констатации — необратимость этого «без».

Может показаться, что документальный проект «Роковой сценарий Алексея Балабанова», выпущенный РЕН ТВ специально к дате смерти режиссера, чрезмерно педалирует мистическую составляющую его жизни. Но ее и правда было много. Смерть будто преследовала его — он не раз тонул, попадал в серьезные аварии на дороге, по молодости перегонял вертолеты в зону боевых действий в Сирии. И отовсюду он возвращался живым. И настоящую свою смерть он «предсказал» за полгода. В кинопроекте «Я тоже хочу» он умер ровно в той позе, в которой умер в фильме, даже портфель так же стоял рядом. Почему-то осознавать это страшно.

Сейчас его фильмы смотрятся как пророчества. В 1994-м на съемках фильма «Замок» он говорил, что Европу ожидает нашествие мигрантов и предупреждал — «потоки беженцев не приведут к хорошему!»… И на сороковой день после смерти режиссера в Вологодской области упала 200-летняя колокольня — та, к которой стремились добраться герои его последнего фильма «Я тоже хочу». Он снимал свои ленты про уродов в большей степени, чем про людей. но лишь потому, что искал в болеющем обществе мораль — хоть какие-то ее крупицы.

… Любить после смерти мы умеем лучше, чем до нее. В какой-то степени так произошло и с Балабановым, мастерство которого лишь спустя годы возводится в культ. Балабанов посвятил свою жизнь ломке стереотипов, стереотип своего восприятия ломает и РЕН, кующий свои дивиденды в основном на сумасшедших конспирологических теориях, пугалках и страшилках. Классный фильм о классном человеке. Жаль, посмертный…