Жанр: комедия
Год: 2018
Страна: Китай, США Режиссер: Эбби Кон, Марк Силверштейн
Сценарий: Эбби Кон, Марк Силверштейн
Оператор: Флориан Баллхаус
Кто снимался в фильме «Красотка на всю голову»: Эми Шумер, Мишель Уильямс, Том Хоппер, Рори Сковел, Адриан Мартинес, Эмили Ратаковски, Эйди Брайант, Бизи Филиппс, Лорен Хаттон, Сашир Замата Сюжет фильма «Красотка на всю голову» Смысл жизни Рене был в том, чтобы похудеть любой ценой: она пробовала всевозможные диеты, занималась фитнесом… После падения с велотренажера, в результате чего Рене сильно ударилась головой, она обретает аномальную уверенность в том, что теперь она невероятно неотразима. Но вот ведь в чем проблема — в глазах других людей она ни капли не изменилась. Интересные факты о фильме «Красотка на всю голову»:
Мишель Уильямс и Бизи Филлипс дружат в реальной жизни, познакомившись на съемках сериала «Бухта Доусона», когда были подростками. На съёмочной площадке «Красотки на всю голову» они снова встретились как коллеги. Изначально, фильм должен был иметь Рейтинг R — «Зрители до 16 лет могут смотреть фильм только в сопровождении родителей», но создатели перемонтировали картину, чтобы сделать ее доступной для более широкой аудитории. Конечный вариант получил возрастной ценз PG-13. Исполнительница главной роли Эми Шумер брала с собой на съемки любимую собаку и играла с ней в перерывах.
Трейлер фильма «Красотка на всю голову»:
Кадры из фильма «Красотка на всю голову»: Кадр из фильма «Красотка на всю голову»Кадр из фильма «Красотка на всю голову»Кадр из фильма «Красотка на всю голову»Кадр из фильма «Красотка на всю голову»Кадр из фильма «Красотка на всю голову»