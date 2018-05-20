«Красотка на всю голову»

Жанр: комедия

Год: 2018

Сценарий: Эбби Кон, Марк Силверштейн

Оператор: Флориан Баллхаус

Мишель Уильямс и Бизи Филлипс дружат в реальной жизни, познакомившись на съемках сериала «Бухта Доусона», когда были подростками. На съёмочной площадке «Красотки на всю голову» они снова встретились как коллеги. Изначально, фильм должен был иметь Рейтинг R — «Зрители до 16 лет могут смотреть фильм только в сопровождении родителей», но создатели перемонтировали картину, чтобы сделать ее доступной для более широкой аудитории. Конечный вариант получил возрастной ценз PG-13. Исполнительница главной роли Эми Шумер брала с собой на съемки любимую собаку и играла с ней в перерывах.

Трейлер фильма «Красотка на всю голову»:

Кадры из фильма «Красотка на всю голову»: Кадр из фильма «Красотка на всю голову»Кадр из фильма «Красотка на всю голову»Кадр из фильма «Красотка на всю голову»Кадр из фильма «Красотка на всю голову»Кадр из фильма «Красотка на всю голову»